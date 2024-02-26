Как жили нефилимы на Земле?

С иврита слово «нефилим» переводится как «тот, кто приводит к падению», английская же трактовка слова Nephal и вовсе означает «падший». Именно поэтому «незаконнорожденных» потомков 200 ангелов-мятежников, посмевших пойти против воли Отца своего, принято считать детьми порока. Преступив Закон Божий, крылатые отцы обрекли нефилимов на кратковременную, по библейским меркам, жизнь – всего лишь 120 лет. Кроме того, несчастные гиганты были смертны, не обладали душами и не могли рассчитывать на вечную жизнь в Царствии Небесном…

В 1948 году в уединенных кумранских пещерах, где время словно замерло, археологи обнаружили «Книгу великанов». Этот древний текст, обнаруженный среди Свитков Мертвого моря, содержит невероятные истории о падших ангелах, гигантах и таинственном персонаже Ное.

Судьба нефилимов, потомков ангелов и человеческих женщин, описана в «Книге великанов» как эпоха насилия, хаоса и порока. Эти гиганты, силой и ужасом превосходившие обычных людей, принесли на Землю войну, коррупцию и запретные практики, включая магию и каннибализм. Их правление было временем страданий и угнетения для человечества.

В «Книге великанов» также упоминается Ной, известный из библейских текстов, который стал символом надежды во время потопа, вызванного Божьим гневом на нечестивых существ. Этот персонаж стал маяком света во тьме порока и греха.

Важно отметить, что «Книга великанов» фрагментирована, и большая ее часть отсутствует или повреждена, что затрудняет полную интерпретацию ее содержания. Книга представляет собой ключ к пониманию древних мифов и историй. Написанная на арамейском языке, эта книга открывает двери в прошлое, где мифология переплетается с теологией.

В «Книге великанов» буквально говорится о падших ангелах, человеческих грехах и наказании, которое получили великаны. В нем упоминается о существовании нефилимов, которые описываются как потомки ангелов, называемых Наблюдателями.

Нефилимы жили на Земле, и они были могущественной и устрашающей расой. Они были гигантами, будучи заметно выше и сильнее обычных людей. Они обладали исключительными способностями, как физическими, так и интеллектуальными.

Однако в «Книге великанов» нефилимы изображаются как разрушительные и морально порочные существа. Их правление на Земле описывается как время великого хаоса, насилия и беззакония. Нефилимы вместе со своими союзниками-людьми угнетали и порабощали человечество, причиняя повсеместные страдания.

Повествование древней книги перекликается с библейской историей о потопе, когда злобность нефилимов и других нечестивых существ побудила Бога очистить Землю, сделав Ноя спасителем человечества.

«Книга великанов», окутанная тайной, предлагает нам заглянуть в забытую эпоху. Она демонстрирует насыщенную древнюю историю и дает более глубокое понимание взаимодействия мифологии и теологии и, возможно, утраченной истории.