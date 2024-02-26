 

Мнение: Годовщина? Какая годовщина?

26.02.2024, 0:50, Разное
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Занятный факт, отмеченный многими с разных сторон. Вот с канала абсолютно пропутинского пропагандиста Сергея Маркова:

“Тема 2 года начала СВО была проигнорирована российскими государственными сми. Видать думали-думали, что правильно сказать. Да так ничего и не придумали”.

И это именно так, хе-хе. Никаких торжественных заседаний, конференций, праздничных концертов. На телеканалах не было “итоговых передач” или приуроченных “к дате” фильмов, вообще – все в российском официозе дружно делали вид, что никакой “годовщины” в принципе нет. Казалось бы, странно – ведь могли б, к примеру, отметить 2 года и заодно с особым шиком отпраздновать взятие Авдеевки. А может, заодно и Бахмута (тоже ведь в пределах этих 2 лет). Сделали бы концерт, выступает Шаман там, Лев Лещенко, Денис Майданов, преображенный Филипп Киркоров в строгом костюме с черным галстуком. Как вам, к примеру, Киркоров, исполняющий “Поклонимся великим тем годам”? По-моему, неплохо. В зале бы многие плакали.

Но нет. Видимо, как-то возобладало упадническое настроение, что 2 года “покорения” вчетверо меньшей и в 10 раз более бедной страны – это может показаться электорату грустным и маловдохновляющим напоминанием. Поэтому ну его к бесу – решили делать вид, что эти два года пролетели как один день, и не о чем говорить.

Источник: Размышления вольного социолога


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