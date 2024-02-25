 

Рупор кремлевской пропаганды: Лукашенко подумывает о новом сроке

25.02.2024, 23:40, Разное
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Лукашенко ранее несколько раз обещал, что в 2025 году передаст власть преемнику.
Но решил передумать и намекнул что еще раз пойдет на выборы в 2025 году.

"Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе (для меня, поверьте, это очень важно – ни один человек, ответственный Президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой), чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси".

Если таки действительно передумает и пойдет на выборы, то станет рекордсменов по срокам правления на территории РИ и СССР в XX и XXI веках.

Из прочих заявлений Лукашенко.
Никто никому власть в Белоруссии не отдаст;
Лимит революций белорусы и россияне исчерпали;
Белоруссия проводит выборы для себя и в их признании не нуждается;
Вместе с Путиным рассматривал совместное противостояние враждебным силам;
Россия и Белоруссия делают сильнее Союзное государство в качестве двух, а не одного государства.
"Демократия" Запада привела к войне на Украине;
Если Киев не пойдет на переговоры с Москвой, дни Украины как страны сочтены.

Источник: Colonel Cassad


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