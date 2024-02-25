Мнение: Трансгендеры наступают!

На фото – очаровательный (-ая) трансгендер Иглесиас Йоша из Франции, который после некоторых хирургических манипуляций сменил (-а) себе пол и теперь выступает в качестве женщины. Причем не где-нибудь выступает, а в женских шахматных соревнованиях! В качестве, понятно, женщины.

До сих пор такие хохмы периодически всплывали в разного рода спортивных соревнованиях, связанных с физической силой и выносливостью. Какой-нибудь ловкий молодой человек, понимая, что в обычных соревнованиях со другими мужиками ему ничего особо не светит, менял себе пол и пристраивался выступать уже в женских соревнованиях – по гребле, по бегу и т.д. Понятно, что такие малость переделанные “спортсмены”/”спортсменки” в силу естественных причин сразу начинали бить все женские рекорды и занимать первые места, что вызывало несмелый ропот товарок даже в самые глухие времена трансгендерной доминации в СМИ и в “повесточке”. Обычные “люди с менструациями” (Джоан Роулинг как-то осмелилась назвать их “просто женщинами” и ее за это едва не линчевали сторонники прогресса) всегда проигрывали мужчинам в силовых единоборствах, и выяснилось, что даже если мужчины отрезали себе КОЕ-ЧТО – это не особо много меняет в исходном соотношении сил.

Но шахматы! Тут ведь, казалось бы, вообще не должно быть никакой гендерной разницы: играют ведь фигурки на доске, кто ими при этом руководит, мужчина или женщина, это ведь неважно? Увы, предыдущая более чем столетняя история шахматных соревнований показывала неизменно на протяжении этих ста лет, что женщинам так же трудно сражаться с мужчинами в шахматы на равных, как и, допустим, бегать с ними наперегонки. Поэтому естественным образом и шахматы разделились на “женские” и “мужские”, и даже чемпионов мира определяют раздельно – есть “мужской” чемпион и женская “чемпионка”, и ни о каких объединительных соревнованиях никогда даже не заходило речи.

Почему такая дискриминация, не пора ли вмешаться мировой Антидиффамационной Лиге? Не пора – потому что все это разделение, как ни странно, было устроено в интересах… женщин. Женщинам ведь тоже хочется бороться за первые места, за призы, за почетное звание “чемпионки”, а не за какое-то там 10-е или 15-е место. Словом, не хочется быть в тени мужчин. А это случилось бы непременно, если турниры “смешивать”, то есть допускать туда на равных женщин и мужчин. Вон, на недавнем традиционном и очень престижном турнире в Вейк-Ан-Зее для смеха допустили действующую китайскую чемпионку мира – и, по общему мнению, китаянка Вэньцзюнь выступила блестяще: заняла 10-е место из 14 участников, набрала 4,5 очка из 13 (минус 4, то есть выиграла одну партию и проиграла пять). Это реально очень круто для женщины в окружении сильнейших гроссмейстеров мира.

Но если спросить саму Вэньцзюнь – ей наверняка все ж приятнее занимать первые места на женских турнирах и зваться “победительницей” и “чемпионкой”, чем впрямь гордиться десятым местом, за которое не полагаются вообще никакие призовые.

То есть в мире шахмат всё давно устоялось: мальчики играют с мальчиками, девочки – с девочками. Как в баскетболе, теннисе, гребле и любых других соревнованиях.

Однако появились хитрые трансгендеры, и вот – пролезли даже в наш тихий мирок любителей 64 клеток! Вот эта чертова (чертов) Иглесиас Йоша. С ним сама ФИДЕ давно вела безнадежную войну, пытаясь не допускать его/ее в женские турниры, пыталась не присваивать ему/ей титул “международного мастера” по женским шахматам… Всё бесполезно. ММ ей присвоили, и вот – новый успех Йоши: некий Кубок Митропы 2024 (россиян ни на какие турниры, в отличие от трансгендеров, не пускают) – и там Йоша выполнил (а) уже норму женского международного гроссмейстера (WGM)!

Вот она (оно) на фото. Бедные женщины (простите, люди с менструациями) – останутся они без титулов и званий…