Мнение: Золота много, а вот песка и водорода — мало

1. Год за годом золотой запас нашей страны ставит новые рекорды – как по общему тоннажу накопленного золота, так и по его совокупной стоимости. На начало 2024 года Россия накопила 2351 тонну золотых слитков, которые сейчас стоят более 140 миллиардов долларов (1,3 триллиона рублей). Соответствующий график приводит блогер Genby (ссылка).



Полагаю, это не предел: добыча золота в России продолжается высокими темпами, а дедолларизация мировой экономики делает золото особенно интересным активом. Некоторые возражают — мировые цены на золото подвержены сильным колебаниям. Это правда:

Но, с другой стороны, многие эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе цена золота будет расти.

2. Один из ключевых ресурсов в мире – это песок, который необходим для производства бетона и прочих нужд современного строительства. И этот ресурс истощается настолько быстро, что нам грозит дефицит песка (ссылка):



Нелегальная торговля и стремительное наращивание использования речного песка могут привести к дефициту важнейшего для строительства ресурса уже к 2050 году, предупреждают в ООН. Воспрепятствовать незаконной добыче песка практически невозможно — она почти ничем не отличается от обычной. В свою очередь, низкий порог входа в этот криминальный бизнес приводит к еще большему разграблению ключевого ресурса. Если в мире не ограничить добычу песка, под угрозой разрушения окажутся целые экосистемы, а расчистка прибрежных зон приведет к усилению засух. Выходом из ситуации может стать сокращение глобального автопарка или добавление продуктов переработки пластиковых отходов в бетон. <…>

Песок — второй по объемам потребления ресурс после воды. В мире насчитается множество видов песка. Вот только подавляющее большинство из них не подходят для строительного бетона.

Так, огромные запасы пустынного песка малопригодны для стройки, так как его округлые зерна слишком гладкие и плохо сцепляются между собой. Цементный раствор из такого песка отличается плохим качеством, а бетон — недостаточной прочностью.

Есть еще прибрежный песок, но в его составе слишком много соли, которая также негативно влияет на устойчивость строительных конструкций к внешним воздействиям (например, к природным катаклизмам) и в дальнейшем может приводить к образованию трещин. Подобные виды песка обычно используют после тщательной промывки, однако даже она не устраняет всех рисков. Так, физический географ из Университета Макгилла Метте Бендиксен допустила, что именно дешевый и некачественный прибрежный песок, активно используемый при строительстве зданий в Турции и Сирии, мог усилить ущерб от мощного землетрясения в феврале 2023 года.

Идеальным вариантом для стройки считается только речной песок, зерна которого имеют угловатую форму и способствуют более прочной связи с другими компонентами бетона. Ежегодное глобальное использование этого вида песка оценивается примерно в 50 миллиардов тонн, что почти вдвое превышает скорость природной рекультивации земель, на которых велась добыча. Более того, природе необходимы тысячи лет, чтобы восполнить запасы донных песочных отложений, эксплуатация которых за последние годы резко выросла.

Столь большие объемы спроса на речной песок объясняются его большой востребованностью в строительном секторе. Только на возведение одного дома в среднем необходимо около 200 тонн песка, на каждый километр шоссе — до 30 тысяч тонн, а для строительства атомной станции — и вовсе 12 миллионов тонн. Кроме того, более мелкие разновидности речного песка активно используются для производства стекла, а мельчайшие — при создании солнечных панелей и микрочипов. На фоне мирового строительного бума с 1900 по 2010 год мировой спрос на речной песок увеличился в 23 раза, а к 2060-му, по прогнозам экспертов, — достигнет рекордных 82 миллиардов тонн.

При сохранении стремительных темпов роста спроса на речной песок мир может столкнуться с его дефицитом уже к 2050 году, предупреждают в ООН. В настоящее время даже на легальном рынке интерес к этому важнейшему строительному ресурсу заметно превышает предложение, а к 2100 году разница может стать кратной (примерно в 2,5 раза). Дисбаланс начал проявляться на глобальном рынке в 2010-х на фоне строительного бума в ряде азиатских стран, прежде всего в Китае и Индии. Например, в Китае с 2011 по 2013 год израсходовали больше цемента, чем в США за весь XX век — 6,6 против 4,5 гигатонны.

Впрочем, разумеется, верить на слово западным экспертам не стоит. Возможно, это очередная страшилка для распила, типа историй про перенаселение или про изменение климата.

3. Внедрение водородной энергетики в США буксует, и обвиняют в этом Россию (ссылка):

Shell закрывает свои водородные автозаправки в США.

Компания объявила, что с 6 февраля она больше не будет эксплуатировать ни одну из своих семи водородных заправочных станций для легковых авто в Калифорнии. Причины закрытия: «из-за проблем с поставками водорода и других внешних рыночных факторов». <…>

Согласно анализу S&P Global, поставка водорода в Калифорнии сталкивается с рядом проблем, включая рост стоимости сырья «в результате вторжения России в Украину» (как же без этого – главная причина…), непредвиденные эксплуатационные расходы станции и проблемы с кредитами в сфере низкоуглеродистого топлива.