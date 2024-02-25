«Немецких фермеров довели до жжения покрышек и бунта» — Die Welt о дизельных протестах в Германии

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Доведённые до отчаянья немецкие фермеры встретили партийную начальницу «зелёных» Рикарду Ланг в Магдебурге не только выкриками «бу», но и горящими покрышками на дороге. Die Welt сообщает, что фермеры Саксонии-Анхальта передали Ланг «каталог требований» и потребовалось участие полиции, чтобы машина Ланг смогла покинуть место протеста. Зелёный политик пообещала фермерам «продолжить разговор» в апреле.

Горящие баррикады, разгневанные фермеры, противостояние с полицией. В Магдебурге протесты фермеров усилились вечером во время выступления лидера зелёных Рикарды Ланг. На площадке присутствовало около 200 человек. Когда вечером Ланг решила уехать, некоторые фермеры заблокировали путь, и властям пришлось вмешаться. Ахим Унзер с картиной события.

Полиции и политикам не пройти. Фермеры блокируют отъезд сопредседателя зелёных Рикарды Ланг в районе Букау в Магдебурге. Тракторы стоят поперёк дороги. Шины горят на дороге. Фермеры снова вымещают свой гнев на зелёных. Несколькими часами ранее лидер зелёных Рикарда Ланг прибыла на внутрипартийное собрание на территории «Городского Оазиса» под выкрики «бу». Она предложила организаторам протеста фермеров семиминутную беседу и вышла обратно к протестующим.

МАРТИН ДИППЕ, президент союза крестьян Саксонии-Анхальт: Мы несём ответственность за то, чтобы все были сыты действительно по-настоящему здоровой пищей. Мы просим вас взять это с собой. Вот почему мы здесь. У нас есть каталог предложений, который мы хотели бы передать вам. В нём есть пять пунктов, которые вы могли бы реализовать немедленно.

Как и прежде, разгневанные фермеры требуют отозвать обратно постепенную отмену субсидий на дизельное топливо. Но они также призывают к отмене общего запрета на пестициды. Более того, они также хотят отмены ограничений на обработку полей, отмены запланированного «цента благополучия животных» для лучшего содержания животных. Фермеры также хотят быть освобождены от налога на выбросы CO2. Рикарда Лэнг получает возможность ответа.

РИКАРДА ЛАНГ, председатель фракции «Союз90/Зелёные» в бундестаге: Естественно, нам нужно продолжать думать о том, как мы можем объединить вопросы биоразнообразия и сельского хозяйства. Мы все знаем, что кризисы нашего времени, в конце концов, ударят по вам сильнее всего: климатический кризис, а также кризис биоразнообразия! Мы должны стать союзниками, я думаю, это совершенно очевидно, лучший способ сделать это — продолжать разговор.

На что может рассчитывать лидер зелёных, так это на то, что протесты разгневанных фермеров будут продолжаться. Роберт Хабек узнал об этом на пароме в январе, в Пепельную среду* это настигло (партийный съезд. — ИноТВ) зелёных в Биберахе, а днём позже — федерального министра сельского хозяйства. Но приносит ли это что-то фермерам?

МАРТИН ДИППЕ, президент союза крестьян Саксонии-Анхальт: Конечно, это имеет значение. То есть язык о сельском хозяйстве изменился. Нас замечают и делаются маленькие шаги, которых нам пока недостаточно, поэтому мы продолжаем.

После 45-минутной блокады Рикарда Ланг, наконец, смогла прорваться и пообещала фермерам ещё одну встречу в апреле.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2024 года.

* Пепельная среда — День начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. В Баварии в этот день традиционно проходят съезды региональных отделений партий (прим. ИноТВ).