 

Эксперт бундесвера – к третьему году СВО Путин подошёл с «хорошими картами»

25.02.2024, 21:38, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

К началу третьего года специальной военной операции на Украине военный эксперт Университета бундесвера Карло Масала констатирует, что у Запада нет оснований для надежд на окончание конфликта в свою пользу. ZDF цитирует эксперта, что «Россия уверена в своей победе», а у её президента «хорошие карты на руках» из-за усталости Запада. По мнению Масалы, до президентских выборов в США не стоит ждать больших изменений на Украине, сам он продолжает выступать за поддержку Киева.


AP

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается вот уже два года, и военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала не видит признаков её окончания. Для Киева и Запада «нет ничего, что могло бы дать нам надежду», цитирует интервью эксперта немецкий телеканал ZDF. Эксперт заявляет, что конфликт продолжится, так как «Россия всё ещё верит, что сможет выиграть».

Эксперт немецкой армии считает, что у такой позиции Москвы есть и объективные причины. «У Владимира Путина хорошие карты, иначе и не скажешь», — объясняет Масала, «его стратегия заключается в том, что Запад, в конце концов, истощится и что демократические общества не смогут долго выдерживать подобные конфликты». Масала заявляет, что на Западе действительно наблюдается усталость от конфликта.

Из-за этого поддержка Украины слабеет. «Украинским солдатам сейчас не хватает даже боеприпасов на фронте, поэтому они не в состоянии отбросить российские войска». Эксперт призывает Запад продолжать поддерживать Украину. До сих пор Запад поддерживал Украину, по его мнению, лишь настолько, чтобы она была способна защищаться, но недостаточно для того, чтобы смогла победить. По его оценкам, однако, решительных перемен в поведении Запада не будет до выборов в США в ноябре.


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