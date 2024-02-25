Рупор кремлевской пропаганды: О пособиях семьям мобилизованных

Директива Прокуратуры СССР № 7. О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих. 26 августа 1941 г.

Архив – ГАВО. Ф. Р-3174. Оп. 2. Д. 1. Л. 10

https://istmat.org/node/68812 – цинк

Как видим, проблема с назначением выплат мобилизованным существовала и в годы Великой Отечественной Войны и уже после объявления мобилизации и установления порядка выплат семьям мобилизованных, приходилось дорабатавать практику с учетом проблем с отсутствием тех или иных документов.

РФ с этим столкнулась после проведения мобилизации 2022-го года, когда позднее начали возникать вопросы по тем или иным выплатам, которые дорабатывались послеедующими документами о поддержке семей мобилизованных.

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