Мнение: Поляки за Путина, россияне за СВО, а европейцы хотят, чтобы всё это уже поскорее закончилось

1. Польские фермеры просят нас о помощи. Они выходят на свои акции протеста с плакатами, на которых написано «Путин, разберись с Украиной и Брюсселем и нашим руководством» (ссылка).



Также польские фермеры используют флаг СССР, хотя демонстрация коммунистической символики в Польше – дело небезопасное (сама по себе она не запрещена, однако можно нарваться на обвинение в пропаганде коммунизма, которая уже запрещена).

Излишне пояснять, что поляки в массе своей не слишком сильно любят Россию и всё, что с ней связано. В Польше есть здравомыслящие люди, которые поддерживают Россию сознательно, но их относительно немного. Апелляция поляков к Путину говорит о том, как глубоко они разочарованы в Украине, в Евросоюзе и в своих собственных властях.

2. По данным Европейского совета по международным отношениям, лишь 10% опрошенных в 12 крупнейших странах Евросоюза верят, что Украина способна победить Россию, тогда как в победу России верят вдвое больше, 20%. Большинство же европейцев ожидает перемирия и переговоров по будущему разделу Украины.

Почти во всех странах, кроме Польши, Швеции и Португалии (а также Испании и Франции, где доли почти равные), большинство выступает за принуждение Украины к мирным переговорам, а не за продолжение войны (ссылка):





3. В России большинство населения по-прежнему поддерживает СВО (ссылка):

Две трети россиян сегодня убеждены — военная операция для российских войск проходит скорее успешно (65%), показатель прибавил 6 п.п. с последнего замера в феврале 2023 года, приблизившись к мартовским значениям двухлетней давности (март 2022 г. – 70%). После объявления о начале специальной военной операции, россияне в большинстве своем поддержали это решение – 65%, спустя год показатель увеличился до 68% и остаётся таким и в 2024 году.

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…Специальная военная операция России в Украине сыграла значительную роль в консолидации российского общества. Эта ситуация стала вызовом, который сплотил людей вокруг общих ценностей и национальных интересов. Сегодня семь из десяти опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО России на Украине (72%), имеют противоположную точку зрения – 19%. Две трети россиян также поддерживают и тезис о том, что сейчас нужно жить по принципу «Все для фронта, все для победы!» (64%), не готовы согласиться с данным суждением 28%.

Меланхолично добавлю, что под «мобилизационной экономикой» и «работой на фронт» большая часть населения понимает красные флаги на стенах, серьёзные лица рабочих и характерную музыку из фильмов. В реальности мобилизационная экономика, так называемые «пушки вместо масла», — это доллар по 200, падение зарплат на 30% и двукратный рост цен. План США заключался именно в том, чтобы Россия ввела у себя мобилизационную экономику, после чего схлопнулась бы сама собой, как после войны в Афганистане. Тот факт, что Россия отказалась лезть в эту ловушку второй раз, оказался неприятным сюрпризом для американских стратегов.