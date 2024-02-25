Мнение: Это многих скорбный путь

Храмчихин до и Храмчихин после

ЖЖ подкидывает мне каждый день “интересные записи” из моего ЖЖ за предыдущие годы. И вот сегодня подкинул среди прочих вот эту:

“Поскольку цель обитателей Кремля и обслуживающего их персонала — сохранить свою власть до тех пор, пока в стране есть что украсть, то им очень важно вбить в головы людей мысль о том, что народ никогда и ни при каких обстоятельствах не может потребовать защиты своих прав (записанных, кстати, в конституции) и прекращения разграбления страны её руководителями и их друзьями. Народ должен «раз — сидеть и два — тихо». И обслуживать власть, которая за это им бросит микроскопическую долю украденного. Соответственно, надо объяснить, что все революции инспирированы извне и хорошо оплачены”.

Храмчихин появился! На “Часкоре”. Очень люблю этого автора, он один из лучших публицистов в России. Его почитаешь – как будто с нормальным человеком поговорил. Редкое удовольствие” (2011)

Там была еще ссылка на этот самый Часкор, но я ее убрал, потому что она никуда не ведет – никакого Часкора давно уже нет. 13 лет прошло.

Я действительно всегда любил читать Храмчихина, и не раз выкладывал цитаты из него за все эти годы. Тем более, что у него достаточно редкая специальность – он военный аналитик, но при этом всегда был на светлой стороне – за свободу. Почти как “вийсковой оглядач” Арестович, только с российской стороны. И тут я забеспокоился – а где же он? Что-то давно не встречал ни его текстов, ни ссылок на него… Может, что случилось?

Поискал в интернете – жив Храмчихин! Слава богу. Он в “Независьке” окопался, оказывается. А на нее редко ссылаются. Что ж он пишет ТЕПЕРЬ? А пишет он, к примеру, вот что:

“После провала украинского летне-осеннего наступления с Запада льется широкий поток разнообразной псевдоаналитики, свидетельствующей о прогрессирующей интеллектуальной деградации наших тамошних оппонентов. В частности, западники обвиняют украинцев в том, что те не умеют вести современные «общевойсковые операции». Правда, Запад «забыл» обеспечить Украину достаточным количеством боевой техники для проведения таких операций, в частности – вообще не дал ей авиации.

Главное же в том, что у самого Запада нет опыта подобных операций. Есть опыт «избиения младенцев» – то есть противников, на порядок более слабых как в количественном, так и в качественном отношении.

Немногочисленные адекватные натовские офицеры давно поняли, что не они должны учить украинцев, а украинцы – их. Потому что опыт настоящей современной высокотехнологичной войны равных в целом противников имеют только Украина и Россия. У НАТО на такой опыт нет и намека”.

Круто?! Читаем дальше:

“…бредом оказалась еще одна концепция, которую на Западе считают чуть ли не аксиомой, – о «постиндустриальном информационном обществе».

Поверив в этот бред, Запад сам себя успешно деиндустриализовал. Теперь его гигантский ВВП почти полностью состоит из сферы услуг, в основном – услуг финансовых, которые представляют собой надувание гигантского денежного «мыльного пузыря». В итоге «нищая, убогая страна-бензоколонка», то есть Россия, техники и боеприпасов производит больше, чем весь коллективный Запад, причем без ущерба для уровня жизни населения.

Вообще украинская кампания уже принесла России массу плюсов. Минус же всего один, правда, очень большой: гибель лучших людей страны на фронте. Но, видимо, это необходимая плата за плюсы – возрождение армии (с приобретением колоссального и очень ценного боевого опыта) и промышленности (огромное спасибо санкциям!). Сплочение общества и изменение его сознания. Очищение от «пятой колонны» Запада (правда, еще не полное, но «процесс пошел» весьма уверенно). Гораздо более адекватная, чем раньше, внешняя политика”.

И далее:

“Самой большой угрозой для России сейчас является как раз «мирное решение» конфликта на Украине в виде его замораживания без юридического закрепления итогов. Перефразируя известную фразу Павла Милюкова, это станет глупостью и изменой одновременно. Поскольку мы несем меньшие потери, чем противник, а оружия производим больше, чем противник, замораживание конфликта выгодно исключительно противнику – и ни в коем случае не нам.

В дополнение к этим военным и экономическим факторам есть еще и чрезвычайно важный психологический фактор. Замораживание конфликта без его окончательного разрешения общество и армия совершенно справедливо расценят как поражение и как измену. Произойдет полная психологическая демобилизация, после которой понадобится демобилизация физическая (не только мобилизованных в прошлом году, но и части набранных в этом году контрактников с заведомым значительным понижением денежного довольствия для остальных).

А потом ведь снова нужна будет мобилизация – когда пришедший в себя противник возобновит войну в гораздо более выгодных для себя условиях. Только доверие к власти к этому моменту упадет настолько, что новой мобилизации может и не получиться. Поэтому для нас единственный приемлемый вариант – решительная военная победа с ее обязательным юридическим закреплением. Причем наиболее принципиальным вопросом здесь однозначно является территориальный”.

Ну и само собой:

“Естественно, сейчас Запад с удвоенной силой будет пытаться подорвать нас изнутри методами информационной войны. И здесь критически важно нам самим ему не подыграть.

Одной из самых важных причин разрушения Советского Союза стала грандиозная пропагандистская операция Запада в совокупности с крайним догматизмом (а точнее – просто тупостью) советских партийно-идеологических органов….

Россия – это совсем не СССР. Она не очень богатая, но уже отнюдь не нищая. Она, конечно, не классическая демократия, но уж совершенно точно не тоталитарная. И уж тем более Россия не является информационно закрытой страной: наоборот, она в этом плане «открыта настежь».

Запад сегодня борется не с тем противником, который есть, а с тем, с которым ему удобнее бороться. Гуляющая по интернету сегодня антироссийская пропаганда поражает своей лживостью и тупостью, поэтому и бьет она мимо цели” и т.д.

А теперь сравним с цитатой из “раннего Храмчихина”, которая была в самом начале:

Храмчихин-2011: “…обслуживать власть, которая за это им бросит микроскопическую долю украденного. Соответственно, надо объяснить, что все революции инспирированы извне и хорошо оплачены”.

Храмчихин-2023 (декабрь): “Одной из самых важных причин разрушения Советского Союза стала грандиозная пропагандистская операция Запада”.

Из Павла – обратно в Савла! Грандиозный “прыжок назад с переворотом”.

Чем и как это можно объяснить? Наверно, как у нас принято – “продался”? Полностью переобулся за ту самую “микроскопическую долю украденного”? Ведь был же умный, очень знающий и свободно мыслящий публицист. Помню, почти всегда, когда я его цитировал, у меня в ЖЖ сразу начинался злобный шакалий вой со стороны пасущихся в блоге совков – он умел ставить вопросы, реально задевающие их убогое самодовольство.

Не думаю, однако, что можно говорить о какой-то там “продажности”. Храмчихин в “Независьке”, и платят там в любом случае гроши. Его не приглашают как “эксперта” ни на какие центральные каналы, поскольку для правящей шакальей стаи он все равно всегда будет “чужой”.

Проблема, скорее всего, в той самой “выжженной пустыне”, какую являет собой современная РФ: здесь нет никаких независимых “центров силы”, и долгое время для тех, кому есть что сказать, искусственно создается ситуация, когда ты или работаешь на государство, или ты не работаешь нигде. То есть старательно воспроизводится, как и во всем остальном, ситуация совка: отсутствие конкуренции, безальтернативность. Храмчихин, конечно, мог бы вести блог – но, видимо, это ему не подходит по темпераменту.

Плюс – то самое “разочарование Западом”, которое безусловно имеет место среди немногих еще остающихся в России думающих людей. Собственно, это разочарование есть и на самом Западе, и даже, можно сказать, растет и ширится. Не всем, безусловно, нравится предсказанная Марксом победа коммунизма в мировом масштабе – а именно этот процесс мы сегодня и наблюдаем. Правда, как-то глупо бежать от грядущей победы коммунизма с Запада в Россию, откуда этот коммунизм, собственно, никогда и не уходил. Тут Храмчихин очевидно неправ – но это он, очевидно, с отчаяния. “Я сам обманываться рад”. Возмечтал разглядеть в кувшинных рылах российского начальства человеческие черты, которые якобы защитят от совсем уж бездушного западного ИИ и “повесточки”, закрепляющей рабство навсегда.

Вот в итоге он и переделался окончательно в “ястреба Генштаба”. Печальная метаморфоза. “Это многих скорбный путь”. Но и большая ошибка.