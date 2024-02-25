Рупор кремлевской пропаганды: Путин и Dota 2

Путин и Dota 2

Президент РФ Владимир Путин после церемонии открытия турнира "Игры будущего" ознакомился с игрой Dota 2.

21 февраля в Казани вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поведал Владимиру Владимировичу и главам шести государств, прибывшим на начало турнира, о компьютерной игре Dota 2. Так президенты РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской узнали, что Dota 2 – популярная (финал чемпионата мира по Доте смотрело больше зрителей, чем Олимпийские игры в Токио) стратегическая компьютерная дисциплина, в которой нужно завоевать поле противника. Также Чернышенко сказал, что – присядьте на ближайший генератор и схватитесь покрепче за книгу Чернышевского "Что делать?" – эта игра сложнее шахмат, ведь в шахматах всего шесть фигур, а в Доте – 121 фигура, все с разными ролями и абсолютно непредсказуемы.

Это что же – ушла эпоха "Доки 2"? Теперь компьютерные игры не будут обвинять во всех грехах в любой непонятной ситуации? Хотелось бы верить. Но не шибко надеемся на это, вспоминая, как недавно «Организация развития видеоигровой индустрии» обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить карту «Дептранс Москвы» в игре Counter-Strike 2, аргументируя это тем, что в условиях «возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодёжи контент, позволяющий взять на себя роль террориста».

https://vk.com/journal_joj – цинк

Насчет "Контры" это они интересно очнулись. Спустя 20 лет.

Насчет сложнее шахмат утверждение конечно сомнительное. Популярнее – да. Сложнее – нет.

Путину понятное дело "Контра" и "Дота" до лампочки, но с точки зрения развития отечественной игровой индустрии (ушедшую западную замещать все равно надо), без гос.поддержки в этом вопросе не обойтись.

PS. Здесь еще должна была быть шутка за 300 про мотоциклы и генераторы.

PS2. В "Доту 2" играл, совсем не понравилось. В "Контру" в нулевых играл немного, еще застал время, когда с друзьями можно было в компьютерные клубы ходить. Но довольно быстро забросил, хотя и есть пара знакомых киберспортсменов-статистов.

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