 

Ученые из США выяснили, что настой из мяты замедляет рост раковых клеток

25.02.2024, 19:41, Разное
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Американские исследователи в ходе своего последнего исследования выяснили, что мята обладает не только успокаивающим эффектом, но также может быть полезной в профилактике и лечении раковых заболеваний.

Согласно информации, опубликованной на сайте Юнион колледжа, исследователи пришли к выводу, что настой мяты оказывает замедляющее воздействие на рост злокачественных клеток.

Использование мятного настоя как средства противовоспаления, для улучшения работы пищеварительной системы и для заживления ран хорошо известно как в народной, так и в традиционной медицине. Специалисты уже давно рекомендуют его для поддержки пациентов, проходящих химиотерапию или лучевую терапию.

Новое исследование американских ученых показало, что мята не только обладает этими полезными свойствами. Оказалось, что она также может замедлить развитие опухолей, особенно эффективно при лечении рака легких, печени, прямой кишки и предстательной железы.

Летом мяту заваривают и сушат на зиму, и она сохраняет свои лечебные свойства при хранении. Настой рекомендуется не только для профилактики опасных заболеваний, но и как дополнительное средство в комплексном лечении онкологических заболеваний.


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