Кардиолог объяснила, как оценить здоровье сердца и сосудов

Доктор Инна Скрипник, кардиолог из Самарской больницы №6, поделилась информацией о том, как регулярная диспансеризация помогает выявлять болезни сердца и сосудов на ранних этапах. Это особенно важно для контроля состояния здоровья, а также для своевременного начала лечения при обнаружении любых заболеваний.

Врач отмечает, что регулярные медицинские обследования важны для всех, но особенно необходимы для людей, находящихся в группе риска: курящих, страдающих диабетом, имеющих плохую наследственность или высокий уровень холестерина.

Она также подчеркивает, что многие сердечно-сосудистые заболевания могут протекать без явных симптомов, поэтому важно начать лечение на ранних стадиях, чтобы предотвратить возможные осложнения, такие как инсульты и инфаркты.

Процесс диспансеризации включает ряд этапов: от опроса и измерения параметров тела до проведения различных анализов и исследований, таких как измерение артериального давления, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, а также электрокардиографию. При необходимости врач может назначить и дополнительные процедуры, такие как нагрузочные тесты, ЭХОКГ, или исследование сосудов головы и шеи.