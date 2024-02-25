 

Жителям Иркутской области неделю рассказывали о вреде электричества из-за спрогнозированного по ошибке блэкаута

25.02.2024, 19:33, Разное
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В одном из районов Иркутской области почти неделю проводили разъяснительные мероприятия о вреде электроэнергии из-за предполагаемого скорого выхода из строя трансформаторной подстанции.

Специалист из областного центра приехал после жалоб на слишком громкий шум от подстанции и заявил главе района, что необходимо менять всю релейную защиту.

Эксперт утверждал, что на обновление оборудования необходимо потратить немыслимые 690 тысяч рублей, не считая стоимости работы. В ином случае подстанция якобы должна была выйти из строя в ближайшие месяцы, а в случае повышения потребления, счёт пошёл бы на недели.

В сложившихся условиях администрация района решила не чинить энергообъект, а пойти другим путём – она заказала в соцетях кампанию о вреде электричества, а также разослала в населённые пункты агитаторов. Согласно задумке, таким образом жителей можно было бы морально подготовить к возможному прекращению подачи электроэнергии и минимизировать число жалоб «наверх». В районных группах в соцсетях неделю рассказывали о том, как «излучение электротока пагубно влияет на здоровье и приводит к импотенции», а священники из двух районных храмов подтвердили: электричество – грех.

В конечном итоге проблема разрешилась сама собой, когда замглавы района решил на всякий случай привлечь проверенного специалиста по обслуживанию трансформаторов для независимой экспертизы. После выхода из запоя он осмотрел объект, потребовал принести ему бутылку керосина и тряпку, на полчаса обесточил часть населённых пунктов, провёл профилактические мероприятия и перезапустил станцию. Треск и слишком громкое гудение пропали, а сами узлы, по словам электрика, «прослужат ещё сто лет, если вовремя убирать птичий помёт». Район премировал специалиста грамотой и единоразовой денежной выплатой в размере 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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