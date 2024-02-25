Мнение: «Преступления» капитализма и «достижения» социализма

Трезвые водители ответственны за 89% аварий на дорогах. Гибнут люди: три четверти ДТП со смертельным исходом происходят по вине трезвых водителей. Статистика жуткая, но… мы не называем преступниками тех, кто пьёт дома, а за руль садится только трезвым. Мы понимаем, что если кто-то устроил ДТП в трезвом виде, то проблема была не в том, что он был трезв.

После не значит вследствие. Если кролик любит капусту, и фермер Джонс любит капусту, это ещё не значит, что фермер Джонс — кролик.

Но если речь идёт про медицину, формальная логика уже начинает большинству отказывать. Человек болел, ему было плохо. Потом стало легче: болезнь или прошла, или временно отступила. Стандартная ситуация и у современных людей, и у дикарей из диких племён, и даже у диких волков с медведями, например. Живые существа регулярно болеют, выздоравливают и снова болеют — так уж мы устроены.

Иногда связь между лечением и выздоровлением хорошо прослеживается. К примеру, заболел живот, вырезали аппендицит. Тут всё наглядно — хирург держит воспалившийся аппендикс в руке и видит собственными глазами, что проблема была именно в нём.

В большей части случаев, однако, такой наглядности нет. К примеру, у пенсионера болит спина. Врачи помочь не могут, так как ничего острого не видят: только рекомендуют лечебную физкультуру, на которую у пенсионера нет душевных сил. Тогда пенсионер идёт к остеопату, пьёт гомеопатию, ставит на позвоночник пиявки, покупает электрический пояс в телемагазине и делает причудливые упражнения из роликов народного целителя на Ютубе. В один прекрасный день пенсионер просыпается, завтракает, заваривает кофе и понимает, что сегодня спина беспокоит его гораздо меньше, чем вчера.

С точки зрения формальной логики, всё понятно: естественным образом наступил период улучшения. Через некоторое время спине снова станет хуже, а потом снова лучше, и такой цикл будет продолжаться или до естественного исцеления от всех болезней, или до изменения образа жизни, или до научного прорыва в медицине, который позволит лечить позвоночники более эффективно, чем сейчас.

С точки зрения народной медицины также всё понятно. Три дня назад пенсионер начал пить гомеохребтин — дорогие таблетки, которые рекомендовали по радио — и вот, пожалуйста, результат налицо. Убедить пенсионера в том, что эти таблетки являются обычным сахаром и, следовательно, на спину не влияют никак, получится навряд ли. Он же всё видел собственными глазами: начал пить таблетки, и помогло.

Когда речь заходит про социализм и капитализм, мы наблюдаем ту же картину — спорщики называют фермера Джонса кроликом, так как он любит сырую капусту, живёт на ферме и имеет красные глаза.

Если власти капстраны совершают какой-нибудь нехороший поступок — творят непотребства в колониях, например — во всём обвиняют именно капитализм. Логика такая же, как и в случае с трезвым водителем: смотрите, он совершил ДТП, он был трезв, значит трезвость и была причиной аварии. Выпил бы 100 грамм водки, прежде чем сесть за руль, никакой аварии не было бы!

Если некая африканская страна, в которой нет запрета на частный бизнес и прочих лагерно-казарменных правил, является бедной, в её бедности тут же обвиняют капитализм. Капитализма в таких странах, разумеется, нет — там родоплеменной строй или анархия, а не капитализм — но это обвинителей смущает мало.

И наоборот, если в соцстране происходит что-нибудь абсолютно естественное — открываются школы, например, или строятся линии электропередач — всю заслугу приписывают социализму. Ну, серьёзно, неужели в капстранах нет электричества, школ или больниц? Разумеется, есть. Если бы не 1917, в России неизбежно появилось бы и всеобщее образование, и медицина, и дополнительные заводы с фабриками, и даже что-нибудь типа хрущёвок в городах. Более того — всё это появилось бы раньше и со значительно меньшими жертвами. Революция не была относительно безвредной гомеопатией, её правильнее было бы сравнить с самыми варварскими методами самолечения из разряда тех, после которых пациентов увозят в больницу или в морг.

Подведу итог

Когда говорят «капитализм виноват вот в этом» или «социализм добился вот этого», обычно ошибаются в следующем.

1. Утверждающий относит страны к капиталистическим или социалистическим не по объективным критериям, а в соответствии со своими симпатиями. Страны, которые ему нравятся, он называет социалистическими, а страны, которые не нравятся — капиталистическими.

К примеру, современный Китай упорно называют соцстраной, хотя там уже 45 лет как рафинированный капитализм: с частной собственностью, с миллиардерами, с биржами и с жёстким рынком, в работу которого государство старается не вмешиваться. А вот Германский Рейх образца 1933-1945, напротив, называют капиталистическим, хотя его возглавляла партия социалистов, которая не только называла рыночный либерализм «еврейским заговором», но и проводила стандартные социалистические реформы: массовую национализацию, четырёхлетки, прямое подчинение крупного бизнеса и так далее.

2. Утверждающий заявляет, что всё плохое в капстранах — бедность, болезни, старость, ледяной дождь — это следствие капитализма, а всё хорошее в соцстранах — тракторы, мороженое, восьмичасовой рабочий день — это следствие социализма. Тот факт, что в капстранах тоже есть тракторы, а в соцстранах — бедность, при этом упускается из виду.