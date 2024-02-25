Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

Особенно не повезло Филиппу Киркорову, который, как сам позже говорил, просто вошел “не в ту дверь”. Его убрали из всех новогодних “огоньков”, пересняли кадры фильма канала ТНТ с его участием. А потом король российской эстрады пропал с афиш церемонии “Золотой граммофон” в Петербурге.

Но певец сделал выводы из этой неприятной ситуации. Он побывал на передовой, где дал концерт для солдат и привез щедрые дары. И был прощен на всех уровнях. Киркоров снова радует нас в шоу “Маска” НТВ, снялся в “Конфетке” на ТНТ. И его вернули в “Золотой граммофон”!

В Ледовом дворец Петербурга он не только открывал концерт, но и стал ведущим церемонии. Как и в Москве в конце прошлого года. Перед поклонниками певец предстал обновленным. И счастливым. Ведь изгнанного короля снова вернули его народу!

“Санкт-Петербург всегда играл большую роль в моей личной (в 1994-м он тут женился на Алле Пугачевой – Прим. Ред.) и творческой жизни, – сказал Киркоров в интервью “Дни.ру”. – И сегодня на “Золотом граммофоне” я представляю песню болгарского композитора с символичным названием “Я вновь хочу увидеть Ленинград”. Впервые она прозвучала на Солнечном берегу в Болгарии на конкурсе “Золотой орфей” 50 лет назад, где одержала победу Алла Пугачева с хитом “Арлекино”. Это песня из связана и с моим детством, и с родиной моего отца. А еще будет потрясающий дуэт с Еленой Север и песня из фильма “Нюрнберг”. Я соскучился по сцене, по зрителям, по телезрителям. На несколько месяцев я ушел в тишину, в молчание, чтобы перезагрузиться. Для артиста это важно”.

“Мне редко удавалось побыть с самим собой, – продолжает певец. – Гастроли, концерты, съемки – вся эта гонка меня очень истощила. Нужно было взять тайм-аут. Говорят, что кто-то отменил Киркорова. Да я сам себя отменил! Просто устал от самого себя такого, каким я был. Мне стало скучно с самим собой. А значит, публике тоже стало со мной скучно. И надо было выдохнуть всем”.