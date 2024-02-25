Эндокринолог Янг назвала симптомы СИБР

Эндокринолог Екатерина Янг отмечает, что СИБР (синдром избыточного бактериального роста) в последнее время представляет собой распространенное нарушение кишечника, сопровождающееся хроническим воспалением и нарушением процессов детоксикации.

По словам специалиста, многие страдающие от этого синдрома не получают должного лечения, что может привести к различным патологиям. Среди них — кожные заболевания и ухудшение всасывания витаминов, жиров и других питательных веществ, что может вызвать анемию.

Симптомы СИБР включают в себя вздутие живота, повышенное газообразование, отрыжку, горечь и не приятный запах изо рта, проблемы со стулом.

Екатерина Янг подчеркивает, что развитие этого опасного синдрома связано с нездоровым образом жизни, включающим частые стрессы, недостаточный сон и чрезмерное потребление сладкого.