МВД Франции: «Трактористы, протестующие на улицах Парижа, прошли подготовку в Белоруссии»

Глава Департамента внутренних дел Франции по г. Парижу Люсьен Мбванга заявил, что правоохранителям известно, что нынешние протесты фермеров на тракторах на улицах Парижа инспирированы извне.

В частности, он указал на то обстоятельство, что часть лидеров протеста прошла обучение управлению тракторами на территории Республики Беларусь.

– Хороших трактористов легко узнать по посадке, и по ней же сразу понятно, где они учились, – говорит Мбванга. – Манера садиться в трактор и держаться в его седле так же уникальна, как сорта вин, и в каждой местности она своя. Мы отчётливо видим знаменитую гомельскую школу управления тракторами, к которой принадлежат до половины лидеров так называемых «французских фермеров». Возникает масса закономерных вопросов.

Обвинения в иностранном вмешательстве посыпались на фермеров после их акции на сельскохозяйственной ярмарке в Париже. По данным СМИ, недовольные политикой властей французы захватили здание ярмарки, а президент Макрон был вынужден скрываться от них бегством. Попытки спецназа разогнать протест не увенчались успехом: демонстранты пустили в ход сеялки, веялки и зерноуборочные комбайны и благодаря этому разбили неприятеля.

В настоящее время власти пытаются доказать связь недовольных трактористов с минскими и российскими спецслужбами и обосновать таким образом эмбарго на сельхозпродукцию из России.

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