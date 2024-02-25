 

Лимитированный смартфон OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition показали на фото

25.02.2024, 17:30, Разное
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На странице OnePlus Club в социальной сети X (ранее Twitter) появились шпионские фотографии ограниченной версии смартфона OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition вместе с его упаковкой.

Судя по изображениям, OnePlus Ace 3 в стиле Genshin Impact получит оригинальный дизайн задней панели и упаковки, стилизованный под популярную китайскую игру. Ожидается также обновленный интерфейс, выполненный в стиле игры. Презентация смартфона запланирована на 28 февраля в Китае.

Характеристики смартфона уже известны, так как оригинальная модель OnePlus Ace 3 была представлена в начале 2024 года. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1264х2780 пикселей, адаптивной частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4,5 тыс. нит. Для высокой производительности в устройстве используется флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного накопителя UFS 4.0. Пока неизвестно, в какой версии появится лимитированная модель смартфона.

OnePlus Ace 3 оснащен тройной камерой на 50, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Данная версия смартфона доступна только на китайском рынке, в то время как для международного рынка выпускается идентичная модель под названием OnePlus 12R. Вероятно, OnePlus Ace 3 Genshin Impact Edition останется эксклюзивом для Китая.


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