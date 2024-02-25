 

Инсайдер показал разницу антибликового покрытия в смартфонах Xiaomi и Samsung

25.02.2024, 16:23, Разное
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Известный эксперт Digital Chat Station опубликовал на платформе Weibo фотографии, сравнивающие экраны смартфонов Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra.

После выпуска Samsung Galaxy S24 Ultra в социальных сетях появились фотографии и положительные отзывы пользователей о специальном антибликовом покрытии экрана устройства. Хотя новый Xiaomi 14 Ultra также получил подобную технологию, Digital Chat Station показал, что покрытие Samsung работает значительно эффективнее.

Различия между двумя смартфонами видны как на заблокированном экране, так и при отображении одинаковых изображений на включенном дисплее. На экране Samsung черный цвет более глубокий, в то время как у Xiaomi он приобретает серые оттенки и создает отражения, которых нет на Samsung. При включенном экране цвета на Samsung Galaxy S24 Ultra более насыщены, а на его поверхности практически нет бликов и отражений.

Таким образом, антибликовое покрытие экрана Samsung Galaxy S24 Ultra продолжает оставаться лучшим по эффективности и качеству работы.


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