Независимые наблюдатели из КНДР не приедут следить за выборами в России из-за начала посевной кампании

Независимые наблюдатели из КНДР не смогут приехать в Россию и следить за ходом выборов, поскольку дни голосования совпадают с началом посевной кампании у них на родине – корейские политологи и эксперты будут задействованы в высадке капусты.

Посольство Кореи прислало в ЦИК и МИД РФ письма, в которых разъясняется: принятое решение ни в коем случае не отражает недружественных намерений и не свидетельствует о снижении уровня отношений, а продиктовано исключительно экономическими соображениями крайней необходимости.

– В знак высокого доверия и исключительной признательности, группа независимых наблюдателей из КНДР заранее уведомляет об отсутствии нарушений на выборах и отмечает высокое качество их технической и административной организации, а также полное соответствие голосования демократическим стандартам, – заключили дипломаты.

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