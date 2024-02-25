 

На Kickstarter показали робота Dolly со встроенным ИИ за 27 тысяч рублей

25.02.2024, 15:15, Разное
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Стартап Limibit презентовал на Kickstarter робота Doly, обладающего встроенным искусственным интеллектом. Он представляет собой прорыв во взаимодействии между человеком и машиной, считает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Doly отличается от своих предшественников способностью чувствовать, реагировать и развиваться в зависимости от взаимодействия с пользователем. Этот милый робот способен откликаться на прикосновения, играть с человеком, выполнять голосовые команды и даже изменять цвет своих глаз, что делает его уникальным собеседником. Его характер и эмоции формируются под влиянием взаимодействия с ним.

Производители утверждают, что Doly не только развлекает и помогает в бытовых задачах, но и способствует развитию STEM-навыков (наука, технологии, инженерия и математика). Робот подходит для пользователей всех уровней владения программированием, поскольку он поддерживает платформу Blocky, а также языки программирования С++ и Python. В дополнение к этому, производитель обещает регулярные обновления программного обеспечения Doly и планирует внедрить в него ChatGPT.

Doly оборудован 8-мегапиксельной камерой для распознавания лиц и стереодинамиками для общения. Система распознавания речи робота основана на естественном языке и позволяет ему выполнять различные задачи, такие как установка таймера или предоставление прогноза погоды. Важно отметить, что система работает автономно, не передавая данные на сервера, что обеспечивает защиту конфиденциальности пользователей.

Предзаказать Doly уже сейчас можно на Kickstarter по цене от $299. Доставка робота ожидается в августе.


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