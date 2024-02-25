«Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона

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На открытии сельскохозяйственной выставки в Париже президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в трате денег на помощь Украине, тогда как доходы французских фермеров падают, передаёт BFM TV. Глава государства возразил, что каждый год инвестиции в сельское хозяйство растут и уже составляют 10,3 миллиарда евро.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Да, но подождите, нужно уважать…

ЖЕНЩИНА: А решения?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Решения чего?

ФЕРМЕР: Решений нет.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, решения есть. Если мы все их предоставим, я вам скажу, как будем действовать.

ФЕРМЕР: Вы потратили огромные суммы на Россию…

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: На Украину.

ДРУГОЙ ФЕРМЕР: На Украину.

ФЕРМЕР: …Огромные суммы на Украину, мы не против. На Россию — было бы странно, на Украину, точно. Огромные суммы, а нам дали крохи.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет!

ФЕРМЕР: Крохи! Парни из профсоюза фермеров, из союза CR47, можете мне поаплодировать! Крохи! Вы, господин президент, нам дали крохи!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, послушайте! Это наши общие деньги. Я дал… Послушайте…

ФЕРМЕР: Мой сын хочет завести хозяйство, 40 лет назад я сам завёл довольно большую ферму. Я боюсь. Я поступлю, как этот господин. Не хочу покончить жизнь самоубийством, всё хорошо, но боюсь, что закончится плохо.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я отвечу, как только мне дадут.

ФЕРМЕР: Слишком большая сумма, чтобы вы смогли её оправдать.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Послушайте, хочу прояснить такой момент по Украине. Статистика, которую мы предоставили, — это военная помощь, туда входит вооружение и так далее. Мы предоставили свой максимум. Наряду с этим то, что мы инвестируем в собственное сельское хозяйство — в виде Единой аграрной политики и отдельно французских инвестиций, — растёт с каждым годом. Сельское хозяйство…

ФЕРМЕР: Каждый год наш доход падает!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет! В целом французское сельское хозяйство, я хочу сказать… У нас 10 миллиардов…

ФЕРМЕР: Доход падает на 10 процентов почти каждый год!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Прошу прощения. У нас 10,3 миллиарда субсидий, которые предоставляются по Единой аграрной политике и помощи французского государства…

ЖЕНЩИНА: Простите, но только при соблюдении условий.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, но, простите, в других странах снижают инвестиции в сельское хозяйство, а мы их увеличили, в том числе помощь. Так что это неправда. Да, это зависит от вида фермерского хозяйства, отрасли и так далее, всё верно. Но я восстанавливаю справедливость по статистическим данным.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2024 года.