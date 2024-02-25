«Украине огромные суммы, а нам крохи» — французский фермер обрушился на Макрона
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия
—
На открытии сельскохозяйственной выставки в Париже президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в трате денег на помощь Украине, тогда как доходы французских фермеров падают, передаёт BFM TV. Глава государства возразил, что каждый год инвестиции в сельское хозяйство растут и уже составляют 10,3 миллиарда евро.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Да, но подождите, нужно уважать…
ЖЕНЩИНА: А решения?
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Решения чего?
ФЕРМЕР: Решений нет.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, решения есть. Если мы все их предоставим, я вам скажу, как будем действовать.
ФЕРМЕР: Вы потратили огромные суммы на Россию…
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: На Украину.
ДРУГОЙ ФЕРМЕР: На Украину.
ФЕРМЕР: …Огромные суммы на Украину, мы не против. На Россию — было бы странно, на Украину, точно. Огромные суммы, а нам дали крохи.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет!
ФЕРМЕР: Крохи! Парни из профсоюза фермеров, из союза CR47, можете мне поаплодировать! Крохи! Вы, господин президент, нам дали крохи!
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, послушайте! Это наши общие деньги. Я дал… Послушайте…
ФЕРМЕР: Мой сын хочет завести хозяйство, 40 лет назад я сам завёл довольно большую ферму. Я боюсь. Я поступлю, как этот господин. Не хочу покончить жизнь самоубийством, всё хорошо, но боюсь, что закончится плохо.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я отвечу, как только мне дадут.
ФЕРМЕР: Слишком большая сумма, чтобы вы смогли её оправдать.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Послушайте, хочу прояснить такой момент по Украине. Статистика, которую мы предоставили, — это военная помощь, туда входит вооружение и так далее. Мы предоставили свой максимум. Наряду с этим то, что мы инвестируем в собственное сельское хозяйство — в виде Единой аграрной политики и отдельно французских инвестиций, — растёт с каждым годом. Сельское хозяйство…
ФЕРМЕР: Каждый год наш доход падает!
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет! В целом французское сельское хозяйство, я хочу сказать… У нас 10 миллиардов…
ФЕРМЕР: Доход падает на 10 процентов почти каждый год!
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Прошу прощения. У нас 10,3 миллиарда субсидий, которые предоставляются по Единой аграрной политике и помощи французского государства…
ЖЕНЩИНА: Простите, но только при соблюдении условий.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, но, простите, в других странах снижают инвестиции в сельское хозяйство, а мы их увеличили, в том числе помощь. Так что это неправда. Да, это зависит от вида фермерского хозяйства, отрасли и так далее, всё верно. Но я восстанавливаю справедливость по статистическим данным.
Дата выхода в эфир 24 февраля 2024 года.
Смотреть комментарии → Комментариев нет