Весенний тренд для женщин любого возраста: молочный френч как хит нового сезона

Среди множества традиционных стилей нейл-арта знаменитый французский маникюр находится намного выше остальных. Френч прошел долгий путь от своей первоначальной формы и получил увлекательные вариации, например тренд весны 2024 года – молочный французский маникюр. Это более нежный и непрозрачный вариант традиционного нюдового маникюра с белыми кончиками. Если вы истинная поклонница френча и желаете немного разнообразия, вам стоит присмотреться к этой тенденции. Классический французский маникюр может оставаться таким, каким вам нравится, либо же вы можете поэкспериментировать с другими формами, цветами и декоративными элементами.

Молочно-белые кончики

Молочный френч напоминает пончики с глазурью. Молочно-розовые цвета имеют бледно-розовую основу с кремово-белым подтоном. Если говорить об идеальном молочно-белом оттенке, то он напоминает туманное небо или стакан молока.

Французский маникюр на коротких ногтях квадратной формы мгновенно оживит ваш образ и подойдет как для официальных, так и для неформальных случаев (см. главное фото).

Если вы любительница всего нежного, хрупкого и скромного, выбирайте молочный френч в розово-нюдовой гамме.

Дополнительные элементы

Этот молочный маникюр — хорошее начало, если вы ищете более современный вариант традиционного французского маникюра. Вам нужна нюдовая основа, которая не была бы слишком прозрачной, дополняла бы тон вашей кожи и имела более плавный переход от корней к кончикам, чем традиционная? Тогда вам обязательно стоит попробовать этот нейл-арт с блестками, который придаст вашему образу нотку элегантности и утонченности.

Желто-зеленые кончики как напоминание о близкой весне. Тонкий контур из блесток сделают образ более игривым.

Молочно-белый французский маникюр с анималистичным принтом — отличный способ применить новую тенденцию. Можно также сделать акцентные ногти — полностью одного цвета с таким же принтом, как на кончиках других ногтей.

Молочный френч: как сделать самостоятельно

Молочный французский маникюр — традиционный и изысканный дизайн, способный украсить любой наряд и даму любого возраста. Что нужно сделать?

Удалите старый лак, отрегулируйте длину и форму ногтей. Чтобы не повредить ногти и улучшить адгезию лака, используйте прозрачную базу. Нанесите два слоя желаемого лака для ногтей, ожидая между каждым слоем до полного высыхания. Убедитесь, что вы красите каждый ноготь равномерно.

Для кончиков аккуратно нарисуйте тонкую белую линию по краю ногтей с помощью белого лака или специального инструмента, нелишним будет и трафарет. Используйте небольшую кисточку, смоченную жидкостью для снятия лака, чтобы стереть излишки, если вы допустили ошибку при формировании кончика.

После высыхания лака обязательно нанесите на ногти прозрачный верхний слой. Это закрепит цвет и придаст блеск вашим ногтям. Обязательно дайте верхнему слою полностью высохнуть.

Последний шаг к поддержанию здоровья ногтей — нанесение увлажняющего масла или крема для кутикулы.