Gen Psych: недостаток и избыток витамина В1 ухудшает когнитивные навыки пожилых людей

Исследователи из медицинского университета провинции Аньхой в Китае выявили, что дефицит витамина В1, также известного как тиамин, может привести к недостаточному энергетическому снабжению нейронов мозга. Избыточное потребление этого витамина также связано с ухудшением когнитивных функций. Эти результаты были опубликованы в журнале General Psychiatry.

В исследовании приняли участие 3106 человек в возрасте старше 55 лет. Ученые анализировали информацию о здоровье и когнитивных функциях участников, а также следили за количеством потребляемого ими витамина В1, тиамина, который является водорастворимым и необходим для нормального обмена углеводов и жиров в организме. Он также играет важную роль в работе различных ферментов, поддерживающих нормальное функционирование нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Продукты, богатые тиамином, включают в себя спаржу, мясо, орехи, овес, апельсины, яйца, семена (подсолнечник и лен), бобовые (чечевица и горох) и овощи.

После сбора первичной информации исследователи вели наблюдение за участниками в течение пяти или шести лет. По завершении этого периода когнитивные функции участников были повторно оценены. Оказалось, что увеличение потребления тиамина на единицу (мг/сут) сопровождалось заметным снижением общих когнитивных показателей.

Положительная связь между потреблением тиамина и ухудшением когнитивных способностей проявлялась более явно среди некурящих людей с ожирением и гипертонией.

Недостаточное потребление тиамина оказалось связано с недостаточным энергетическим снабжением нейронов мозга, что также негативно сказывалось на внимании и памяти.

Исследователи рекомендуют пожилым людям потреблять от 0,6 до 1,0 миллиграммов тиамина в день для минимизации риска потери когнитивных функций.