Блестящий ненавязчивый шик: идеи маникюра с золотыми деталями

Учитывая символику золота и его значение в мире искусства, неудивительно, что этот металлический оттенок будет оставаться актуальным и вдохновляющим в сфере нейл-дизайна в 2024 году. Золото — символ оптимизма, яркости и теплоты, это позитивный и яркий цвет. Если зимой вам не хватает солнечного света, почему бы не «притянуть» его в себе в виде золотистых цветовых акцентов на ногтях?

Золотой маникюр зимой 2024

Наряду с мягкими оттенками лаков для ногтей, навеянными минималистическим подходом к моде, особенно заметным во французском маникюре, в этом году растет популярность ярких цветов, а также блестящих и смелых акцентов. Хотя зимний праздничный сезон официально закончился, золото остается актуальным в 2024 году, продолжая эволюцию металлического тренда, который действительно набрал силу в прошлом году.

В центре внимания находятся золотые акценты и элементы в дизайне ногтей и нейл-арте, которые часто напоминают о влиянии минимализма, царившего в последние годы.

В других случаях, напротив, золотые детали и акценты становятся более роскошными и широко используются на ногтях, напоминая о стиле барокко.

Формы

Футуристические золотые элементы на ногтях смотрятся очень стильно, как будто они пришли из будущего, которое уже не кажется таким далеким (см. главное фото).

Часто золотые детали создают на ногтях фактурный или 3D-эффект, напоминая о драгоценности и богатстве этого оттенка.

Зачастую золотые детали выглядят как капли расплавленного драгоценного металла, словно растекшегося по поверхности ногтя.

Фон

В качестве лейтмотива в этом году золотые детали часто сопровождают простые нюдовые оттенки (бежевый, кремовый, светло-розовый и т. д.), белый (особенно молочно-белый), чтобы подчеркнуть выразительность золота

Хромовые акценты представлены в виде золотых наклеек, напечатанных на ногтях (смайлик, молнии, золотые якоря, звезды и т. д.), золотых рисунков, нарисованных на ногтях.

Применяется и техника негативного пространства, и золотые контуры на кончиках или у основания ногтей.

На ногти наносят золотых листья, изогнутые линии или геометрические фигуры, нарисованные с минималистской точностью.

Но какой бы вариант вы ни избрали, 2024 год обещает быть богатым на интересные и оригинальные идеи маникюра с использованием золотистых деталей. От минималистичных акцентов до роскошных и ярких дизайнов — золото станет настоящим хитом зимнего сезона. Такие элементы, как наклейки, рисунки, негативы или контуры, выполненные в золотом цвете, придадут маникюру особый шик и изысканность. Нежные или яркие оттенки лаков, глянцевый или смелый акцент — каждая модница найдет свой идеальный маникюр в этом золотом сезоне.