 

Махачкалинский суд запретил Арестовичу называть себя русским

25.02.2024, 9:33, Разное
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Октябрьский районный суд Махачкалы полностью удовлетворил иск общественной организации «Казаки Дагестана» против украинского блогера Алексея Арестовича (внесён в реестр экстремистов в России).

Война в УкраинеС 24 февраля 2024 года экс-советнику президента Украины запрещается публично называть себя «русским, руським и иными терминами, связанными с государствообразующим народом Российской Федерации».

– Отрадно, что суд внял нашим доводам и этот человек не сможет больше причислять себя к русским людям. Казаки испокон веков стояли на страже безопасности нашей великой Родины, а сегодня информационный фронт не менее важен, чем остальные, – сказал глава «Казаков Дагестана» Джамал Омаров.

В случае нарушения установленного запрета Арестович может быть привлечён к административной или уголовной ответственности — согласно решению суда, за каждое употребление слова «русский» блогер будет обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

– Мы надеемся на общественников, которые будут мониторить высказывания Арестовича. Обращаем внимание, что штрафом он сможет отделаться только за первые три раза употребления упомянутых самоназваний, дальше речь пойдёт о реальном сроке, – пояснил пресс-секретарь Октябрьского районного суда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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