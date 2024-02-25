 

Mortal Kombat 1 станет бесплатной для всех желающих с 7 по 10 марта

25.02.2024, 8:30, Разное
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Разработчики популярной игры-файтинга Mortal Kombat 1 объявили о предстоящих бесплатных выходных для всех игроков в марте. Сообщение об этом появилось на официальном сайте проекта.

Бесплатные выходные пройдут с 7 по 10 марта на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Steam для ПК. Однако владельцы Nintendo Switch, скорее всего, не смогут воспользоваться этой акцией. Неясно также, будет ли сохранен игровой прогресс при приобретении полной версии игры.

Кроме того, с 28 февраля подписчики первого Kombat Pack получат доступ к новому персонажу — Миротворцу, известному по сериалу DC Джеймса Ганна. Позже этот персонаж станет доступен и для остальных игроков. Внешний облик Миротворца в игре создал Джон Сина, известный своим участием в фильмах и рестлинге.

Кроме того, до 3 марта будет введена функция кроссплея, позволяющая игрокам сражаться на различных платформах. Однако данная функция не будет доступна для Nintendo Switch.

Mortal Kombat 1 — это файтинг, вышедший в сентябре 2023 года, он получил высокие оценки от игроков и критиков. Игра представляет собой своеобразный перезапуск франшизы, сохраняя при этом сюжетные линии предыдущих частей.


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