Мнение: О каком-то job@ном π-це… Допрыгались за два года?
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Ну это просто каких-то гомерических размеров π-ц! И, что характерно, рукотворный.
Конечно, такой результат был несколько предсказуем и даже вполне ожидаем. Но, с***ка, впечатляет скорость с которой он был достигнут.
Два года, всего лишь два года потребовалось этой белокурой валькирии с заглавного фото, и вот…
Убили!
Добили!
Наповал…
А внешне — всё норм. Даже обнадёживающе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Украине 50 новеньких внедорожников для обеспечения нужд силовиков в «прифронтовых» регионах страны. Для прокуроров и полицейских в первую очередь.
Но дьявол кроется в деталях.
В одной детали на решётке радиатора.
В эмблеме японского автомобильного концерна «Тойота».
Нет никаких сомнений, что глава ЕК или её помощники выбрали самые достойные автомобили для передачи Украине. Надёжные, прочные, проходимые и т.д.
И это — не европейские #авто!
Не Audi, не Mercedes’ы, не Volkswagen’ы и даже не Volvo.
То ли европейский автопром разучился делать бюджетно и качественно, превратившись в мелкосерийный автобутик. То ли для него в нынешнем состоянии производство 50 джипов одной модели и комплектации — задача уже непосильная и неподъёмная. То ли Урсула побоялось за репутацию автоконцернов Старого Света и решила «подставить» под испытание украинским бездорожьем продукцию страны-конкурента. Что опять же возвращает нас к теме утраты ресурсов и компетенций.
Вот так неожиданно сработали антироссийские #санкции. И это — реальный, рукотворный π-ц!
А к кому из европейских промышленников он придёт следующим?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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