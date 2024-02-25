Мнение: О каком-то job@ном π-це… Допрыгались за два года?

Ну это просто каких-то гомерических размеров π-ц! И, что характерно, рукотворный.

Конечно, такой результат был несколько предсказуем и даже вполне ожидаем. Но, с***ка, впечатляет скорость с которой он был достигнут.

Два года, всего лишь два года потребовалось этой белокурой валькирии с заглавного фото, и вот…

Убили!

Добили!

Наповал…

А внешне — всё норм. Даже обнадёживающе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Украине 50 новеньких внедорожников для обеспечения нужд силовиков в «прифронтовых» регионах страны. Для прокуроров и полицейских в первую очередь.

Но дьявол кроется в деталях.

В одной детали на решётке радиатора.

В эмблеме японского автомобильного концерна «Тойота».

Нет никаких сомнений, что глава ЕК или её помощники выбрали самые достойные автомобили для передачи Украине. Надёжные, прочные, проходимые и т.д.

И это — не европейские #авто!

Не Audi, не Mercedes’ы, не Volkswagen’ы и даже не Volvo.

То ли европейский автопром разучился делать бюджетно и качественно, превратившись в мелкосерийный автобутик. То ли для него в нынешнем состоянии производство 50 джипов одной модели и комплектации — задача уже непосильная и неподъёмная. То ли Урсула побоялось за репутацию автоконцернов Старого Света и решила «подставить» под испытание украинским бездорожьем продукцию страны-конкурента. Что опять же возвращает нас к теме утраты ресурсов и компетенций.

Вот так неожиданно сработали антироссийские #санкции. И это — реальный, рукотворный π-ц!

А к кому из европейских промышленников он придёт следующим?

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