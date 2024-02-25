Что мешает нам встретиться с инопланетянами

Доктор Малкольм Шофилд из Школы психологии Университета Дерби назвал два ключевых фактора, мешающих нам встретиться с инопланетянами.

По словам Шофилда, существуют две основные причины, почему мы, возможно, так и не пересеклись с представителями других цивилизаций. Первая из них – возможность того, что инопланетяне либо мертвы, либо их просто не существуют. Однако, как отмечает эксперт, вероятность того, что мы единственные разумные существа во Вселенной, крайне мала.

Второй фактор, на который ссылается доктор Шофилд, кроется в огромных пространствах и времени. В силу огромного количества планет в космосе и природы самого пространства, шансы на то, что мы пересечемся с инопланетянами, крайне невелики. Расстояния между звездами и галактиками делают такие встречи крайне сложными, если не невозможными в рамках традиционных путешествий.

«Похоже, что шансы на то, что мы столкнемся с разумной жизнью с другой планеты при нашей жизни, невелики», – говорит ученый.

Несмотря на то, что люди, вероятно, никогда не столкнутся с инопланетянами, потребность людей продолжать поиски сохраняется. Рассекреченные документы официальных лиц США, опубликованные в конце прошлого года, указывают на то, что там гораздо больше информации, чем нам говорят, но официально ничего не подтверждено.

Доктор Шофилд сравнил этот поиск с шансами на выигрыш в лотерею, отметив, что наше представление о вероятностях может быть искажено предыдущим опытом и убеждениями. С таким огромным масштабом Вселенной и столь огромным числом галактик, шансы на встречу с инопланетянами, хоть и крайне малы, но все же существуют.