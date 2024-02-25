Чудовище из глубин космоса приближается к Земле?

Одной из самых больших загадок, с которой столкнулись астрономы, является Великий аттрактор – гравитационная аномалия, скрывающаяся в самых темных уголках космоса.

С самого начала времен, после Большого взрыва, Вселенная стремительно расширялась, но как выяснилось не все галактики движутся одинаково. Где-то вдалеке от нас, в глубоких просторах космоса, скрывается Великий аттрактор, таинственная сила, медленно, но верно, приближающаяся к нам.

Ученые обратили внимание на странное поведение галактик в соседних участках Вселенной еще в 1970-х годах. Кроме движения галактик в направлении расширения Вселенной, также наблюдалось что все галактики вокруг нас, казалось, двигались к одной точке.

Ученые сосредоточились на 400 эллиптических галактиках и заметили, что они движутся к чему-то, чего мы не могли видеть. Эта область известна как «Зона избегания» или область неба, которая закрыта галактической плоскостью Млечного Пути и космической пылью внутри нее.

«Зона избегания» была открыта только благодаря радиотелескопам и телескопам, работающим в инфракрасном диапазоне. Эксперты назвали ее Великим аттрактором, областью Вселенной, которая демонстрирует гравитационную аномалию. Это не сверхмассивный космический объект, а скорее объем пространства, содержащий центр притяжения всей материи.

Данный регион находится в центре массивного скопления галактик под названием Ланиакеа, диаметр которого превышает 520 миллионов световых лет. Он содержит более 100 000 галактик, включая наш Млечный Путь.

Астрономы могут сделать вывод о массе и местоположении Великого Аттрактора только на основании скудных съемок в Зоне Избегания и моделирования движения галактик. Область, где находится Великий Аттрактор, содержит огромное скопление массы, называемое скоплением Норма. Наше звездное скопление Девы и все окружающие его галактики движутся к Норме, центру потока всех галактик в пределах Ланиакеа.