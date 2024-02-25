Мнение: Снижает ли капитализм рождаемость, рост маткапитала и рекордно низкая смертность

1. Сокращение рождаемости в России до уровня ниже воспроизводства населения произошло в советские годы, во второй половине 1960-х (ссылка), при этом конкретно за сталинскую эпоху рождаемость в России сократилась вдвое. Также резкий спад рождаемости наблюдался в 1990-1992 годы, когда рождались дети, зачатые на излёте СССР. Блогер Genby приводит соответствующий график (ссылка).



Также по ссылке приведены крайне любопытные графики сравнения роста населения некоторых близкородственных капиталистических и коммунистических стран. Вот, например, Западная и Восточная Германия (ФРГ и ГДР):

Как видите, капиталистическая ФРГ росла, а социалистическая ГДР вымирала. Люди не хотят размножаться в социалистической неволе, это известный факт.

На это можно заметить, что современное светское общество потребителей в принципе вымирает. Однако конкретно капитализм не виноват. Во-первых, пока население капстран состояло из верующих людей, рождаемость была хорошей: и в России, и в США, и в любой другой капстране. Во-вторых, коммунистические страны при прочих равных вымирают значительно быстрее, так как у коммунистов нет даже плохого ответа на вопрос «зачем рожать детей».

Кстати, в Турции в 1917 революции не было, таким образом Турция избежала разрухи, коллективизации и голода. Также лидеры Турции проводили взвешенную политику, которая позволила им избежать участия в крупных войнах. Результат: с 1917 по 1992 население Турции выросло в 4,5 раза. Для сравнения, население России (если брать в современных границах, без отрезанных большевиками Украины и Казахстана) выросло за тот же период всего лишь в 1,5 раза. Если бы не большой коммунистический эксперимент, возможно, сейчас нас было бы около 450 млн человек.

2. Величина материнского капитала постепенно подбирается к миллиону (ссылка):



С 1 февраля 2024 года размер в России вырос размер материнского капитала: его проиндексировали на величину инфляции по итогам прошлого года — 7,42 процента. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Таким образом, с февраля материнский капитал составит 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 202 643,96 рубля. При этом, маткапитал проиндексируют не только для семей, которые получат его в 2024 году, но и для тех, кто еще не успел потратить деньги.

Лично я полагаю, что маткапитал демографическую проблему решить не может. Он помогает улучшить жилищные условия молодых семей, это правда, но непосредственно рождаемость — не поднимает.

3. Смертность в России тоже падает: десятилетия стабильности, хорошая работа врачей и мода на здоровый образ жизни делают своё дело. В 2023 году зарегистрировано наименьшее число смертей за всю историю постсоветской России (ссылка):

В этой статистике, правда, не учтены воссоединённые территории. С другой стороны, для корректного сравнения их нужно было учитывать и в прошлые годы, когда они ещё не были в составе России.