 

Мнение: Какая она актриса…

25.02.2024, 2:25, Разное
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По Фейсбуку, как сполохи уже далеко отошедшей грозы, периодически все еще проносятся порой рецензии на фильм “Мастер и Маргарита”. Пишут люди, у которых, очевидно, душа просит.

И вот я открываю одну такую, не ожидаю никакого подвоха, а там прям сразу, наотмашь, “во первых строках”:

“Сразу скажу: фотографии не передают красоты Юлии Снигирь в роли Маргариты. Они выглядят, как бледные репродукции (да и прочие иллюстрации на удивление неудачны, бездарные криворукие недоумки их делали). Юлия красива до умопомрачения. Так что я даже с трудом могу сказать, какая она актриса” (Николай Троицкий).

Не первый раз такое вижу! И кстати, при том, что я в своей жизни прочитал кучу всяких рецензий (люблю я это дело, даже журналы киноманские выписывал, когда они еще выходили) – что-то не припомню я таких вот откровенных “признаний в страсти” со стороны рецензентов. Это прям какое-то сумасшествие! При этом Троицкому-то – явно за 60. И поди ж ты – встрепенулся и этот старый конь!

Я, как обычно, всё поддерживаю от чистого сердца. Так оно и есть. Тем более, что я-то все это знаю с 2007 года, с тех пор, как посмотрел “Обитаемый остров”. И печалит одно – ведь вся эта красота уже на излете. Почему она не стала суперзвездой тогда, сразу, в расцвете? Неужели настолько тупое и серое было время, что на нем ничто не могло проявиться?! Удивительно.

Источник: Размышления вольного социолога


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