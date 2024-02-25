Рупор кремлевской пропаганды: 2 года Гостомельскому десанту

2 года назад состоялась одна из наиболее ярких операций войны на Украине – Гостомельский десант.

Решительным броском десантники захватили важный аэродром в тылу противника и удержали его до подхода основных сил несмотря на все попытки противника вернуть контроль над аэродромом.

Разумеется, потом операция в районе Киева пошла не по плану, а позднее войска из под Киева отвели в рамках стамбульских договорняков.

Но десантники свою задачу выполнили полностью.

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