 

Рупор кремлевской пропаганды: 2 года Гостомельскому десанту

25.02.2024, 2:20, Разное
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2 года назад состоялась одна из наиболее ярких операций войны на Украине – Гостомельский десант.
Решительным броском десантники захватили важный аэродром в тылу противника и удержали его до подхода основных сил несмотря на все попытки противника вернуть контроль над аэродромом.

Разумеется, потом операция в районе Киева пошла не по плану, а позднее войска из под Киева отвели в рамках стамбульских договорняков.
Но десантники свою задачу выполнили полностью.

Источник: Colonel Cassad


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