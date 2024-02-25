Мнение: О чувствах козырной дамы… Понимает ли Урсула, что натворила?

Чёрт, я тормоз! Долго не мог понять, кто есть ху Урсула фон дер Ляйен, пока не посмотрел «17 мгновений…» в цвете. Ну вот же она — слегка повзрослевшая, чуточку перекрасившаяся, но в глубине души такая же SS-Kriegshelferinnen, какой была бы в реальной жизни Третьего Рейха киношная «унтершарфюрер СС» Барбара Крайн.

Да, по исторической правде, женщин в СС не брали. Но им доверяли вспомогательные роли, в том числе надзирательниц в концлагерях. И эти «гестаповки» в серой, а не чёрной униформе по жестокости превосходили надзирателей-мужчин.

А Урсула…

Вот, на двухлетнюю годовщину дела рук своих она прилетела в Киев выражать скорбь по «безвинно погибшим» украинским защитникам. Лицемерка…

Понимает ли она, что кровь этих солдат — и на её руках тоже?

Что если бы не чванливое и безумное в своей основе желание коллективного Запада, чьим верным шерпой служила Урсула фон дер Ляйен как на посту главы немецкого Минобороны, так и в роли председателя ЕК, «преподать урок» России руками Украины, вся спецоперация ВС РФ действительно закончилась бы «в три дня». Максимум — в тридцать три: ровно столько времени прошло от начала российско-украинских мирных переговоров в белорусском Гомеле до выхода на проект мирного соглашения в Стамбуле (февраль-март 2022 года).

А может быть, и вовсе никакой СВО не началось бы, прояви европейские деятели хоть чуточку политической мудрости. Да, #история не знает сослагательного наклонения. Но выполни Киев «Минские соглашения» так, как они были записаны девять лет назад на четырёхсторонних переговорах в белорусской столице, или хотя бы имплементируй он компромиссную «Формулу Штайнмайера», непризнанные республики Донбасса относительно спокойно и мирно вернулись бы под юрисдикцию Киева, пусть и в статусе автономий. А саботаж минских договорённостей украинской стороной, с каждым годом всё более откровенный и наглый, вёлся при полном понимании и молчаливом одобрении руководства #ЕС. В том числе и Урсулы фон дер Ляйен — с 2019 года.

Ну, да, всё во имя «европейских ценностей», а также из личной неприязни коллективного Запада к поднявшему «русский бунт» Владимиру Путину. Который и «взбунтовался»-то лишь только потому, что Запад хотел не равноправной интеграции России в «золотой миллиард», и даже не полубесправной, как Польши, но преимущественно колониальной — как полностью зависимой бензоколонки.

И вот теперь за эти химеры погибли десятки тысяч людей, а Урсула приезжает в Киев лить крокодиловы слёзы на могилах и воодушевлять оставшихся украинцев дальше жертвовать собой.

Это ведь тоже в духи Барбары Крайн?

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