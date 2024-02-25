Мнение: У США проблемы с нефтью, у России — всё хорошо

1. Американские СМИ снова пишут про истощение жирных скважин сланцевой нефти в США: сливки нефтяники уже сняли, и дальше начать газ будет всё менее выгодно. Это ставит под угрозу позицию США как главной страны-нефтеколонки в мире, занимающей первое место по добыче нефти (ссылка):



Аналитики издания утверждают, что если добыча нефти в США сохранится на нынешнем уровне, имеющиеся запасы истощатся за 10 лет (ссылка). Конечно, ресурсная база будет восполняться открытием и началом разработки новых месторождений, но едва ли новые низкорентабельные скважины смогут перекрыть падение.

Блог инженера-нефтяника пишет, что колоссальные запасы сланцевой нефти есть и в России (ссылка). Но если американцы свои лучшие месторождения уже выработали или вырабатывают, то у нас они целёхонькие. Во-первых, у России долгое время не было эффективных технологий для добычи сланцевых углеводородов, во-вторых, себестоимость их добычи заметно выше, чем у обычной нефти, а у нас и обычных месторождений полно.

При этом, как пишет нефтяник, именно «на территории нашей страны имеется крупнейшее в мире (известное на данный момент) месторождение сланцевой нефти – Баженовская свита». Там сейчас наши нефтяные компании отрабатывают технологии добычи: себестоимость извлекаемого продукта удалось снизить уже до 60 долларов за баррель. Это всё ещё в разы выше себестоимости традиционной нефти, хотя при высоком уровне цен и такую нефть можно продать. Если удастся снизить себестоимость ещё вдвое, то, вероятно, баженовскую нефть можно будет добывать и продавать с достаточной коммерческой выгодой.

2. У большинства крупных российских компаний бизнес идёт хорошо, несмотря на происки Запада. Впрочем, конкретно у Газпрома, который потерял значительную часть доли западного газового рынка, сохраняются временные проблемы, так как замещение трубопроводного экспорта на СПГ и прокладка маршрутов в Азию — дело небыстрое.

Западные экономические журналисты пытаются смаковать трудности Газпрома (ссылка):





Financial Times: «бизнес-модель «Газпрома» потерпела крах»

FT написала большую статью, суть которой – в заголовке. Основной месседж – всё пропало, «Газпром» потерял главный рынок сбыта в Европе, при этом диверсификации не наступило, ее «состояние и перспективы уже никогда не будут прежними».

“Вместо того чтобы получать сверхприбыли, есть риск, что компания станет получателем государственных субсидий”. Последние слова беглого оппозиционера Владимира Милова, которого тоже приплели в качестве комментатора, не забыв снабдить короткой отсылкой к биографии, где он назван «соратником оппозиционера Алексея Навального, умершего в арктической колонии в пятницу, по данным российских властей». Ну как же без этого.

Если не ёрничать, а по существу, достаточно посмотреть на приведенные самой же FT диаграммы и обнаружить, что ситуация 2023 года совершенно ничем не отличается от ситуации года 2020 и далее через промежуток 2017-го. История повторяется. Предыдущий спад – ковид и понятные проблемы в экономике, год семнадцатый – ряд факторов, конъюнктура рынка и пр. Отчего же тогда FT не считала, что всё пропало и «Газпром» «потерпела крах»?

И последнее, удивительна подача, как будто «Газпром» сам выбрал такую «бизнес-модель» (а не западная санкционная политика вынудила монополию двигаться по этому пути), но… неудачно.

Полагаю, перестройка бизнес-процессов займёт у Газпрома несколько лет. Дальние перспективы компании мне представляются хорошими: во-первых, после модернизации бизнес Газпрома станет гораздо устойчивее, а во-вторых, газ обещает сильно подорожать. Чем меньше дешёвого газа Газпром продаст сейчас, тем больше дорого газа он продаст в 2030-2035 годах.

3. Несмотря на западные санкции, Россия продолжает поставлять в Европу как углеводороды, так и другие товары (ссылка):

ЕС в 2023 году закупил у России почти на €30 млрд нефти и газа.

В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд, следует из статистики Eurostat.

Товарооборот стран Евросоюза с Россией в 2023 году сократился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с аномальным 2022 годом (тогда мировые цены на нефть в среднем составляли $100 за баррель), пишет РБК. Россия тогда заработала более €90 млрд на продаже в ЕС нефти и нефтепродуктов.

С февраля 2022 года ЕС ввел 12 пакетов санкций против России. Доля ЕС в товарообороте России после санкций снизилась более чем в два раза — с 36 до 15%, с дружественными странами выросла в 1,7 раза — с 46 до 77%.

Дежурно напомню, что мы продаём нефть и газ нашим врагам, так как те платят нам деньги. На эти деньги Россия финансирует армию. Доплывший до Европы русский танкер — это, например, целая танковая рота, усиливающая фронт.