Кожа, словно поцелованная солнцем, и интенсивный макияж глаз: что такое «Испанский макияж» и как добиться такого эффекта

Мода в мире макияжа постоянно меняется. Одним из трендов последних месяцев стал, к примеру, «Испанский макияж», который завирусился и на настоящий момент захватывает социальные сети. Основными отличительными особенностями этого макияжа считаются броские красные губы, загорелая кожа, словно поцелованная солнцем, и интенсивный макияж глаз, подчеркивающий их глубину.

Брови

Особое внимание в «Испанском макияже» рекомендуется уделять макияжу глаз. Начинайте создавать образ с расчесывания бровей и подкрашивания их карандашом мягкими и точными штрихами. Брови в таком макияже должны быть максимально четкими. Ведь именно такими бровями могут похвастаться брюнетки-испанки.

Макияж глаз: как добиться нужно эффекта

Как только брови будут оформлены, приступайте к нанесению теней у внешнего уголка глаз, которые должны иметь темно-дымчатый цвет. У внутреннего уголка используйте светло-серые тени. После нанесения теней подчеркните глаза черным карандашом снизу. Теперь можно приступать к окрашиванию ресниц тушью. У испанок ресницы, как известно, очень густые и черные. Именно такого эффекта и следует добиваться при окрашивании. Девушкам с редкими светлыми ресницами для создания “Испанского макияжа” стоит подобрать специальную тушь, увеличивающую объем.

Тональный крем

Вокруг глаз, в области темных кругов используйте консилер. Растушевывайте его как можно тщательнее. Затем нанесите на кожу лица тональный крем. Тональный крем используйте в тон вашей кожи. Наносите его как можно аккуратнее, чтобы не испортить макияж глаз. После крема используйте контуринг на носу, подбородке, лбу и скулах. На заключительном этапе пройдитесь по лицу кисточкой с пудрой такого цвета, чтобы кожа выглядела загорелой. Обычную пудру при желании можно заменить на бронзер-пудру.

Красные губы

Завершающим штрихом потрясающего “Испанского макияжа” должны стать ярко-красные губы. Помаду для макияжа можно использовать любую — как матовую, так и блестящую. Но считается, что для “Испанского макияжа” больше всего подходит матовая помада. В любом случае главное, чтобы губы имели яркий красный оттенок. Известно, что испанки очень щепетильны в выборе цветов. Малиновый или розовый оттенки они не приемлют категорически. Испанские женщины отдают предпочтение коралловому цвету, алому, пурпурному. Ведь именно такие цвета наиболее выгодно подчеркивают смуглую кожу.

Перед окрашиванием обведите губы карандашом. В «Испанском макияже» можно использовать карандаш достаточно темного оттенка. Сделав обводку, накрасьте губы губной помадой. При желании эту же помаду можно использовать и вместо румян, конечно же, в очень небольших количествах. Отлично к «Испанскому макияжу» также подойдут бронзер-румяна.

«Испанский макияж» для брюнеток

Лучше всего «Испанский макияж», конечно, будет смотреться на брюнетке. Девушкам такого типажа комбинация ярких глаз и губ подойдет просто идеально. Можно рисовать графичные стрелки или смоки. Брюнеткам рекомендуется как можно тщательнее подготавливать к макияжу кожу губ и век. В противном случае яркие оттенки сделают шелушение или сухую кожу более заметной. Тени же при этом могут скататься в складках век.

В самом макияже брюнеткам вместо черного стоит использовать коричневый цвет. Считается, что он отлично подойдет как для темных, так и для светлых глаз. При использовании коричневого образ не будет выглядеть перегруженным. Более законченным испанский образ для брюнеток можно сделать с помощью длинных серег, в которых имеются элементы красного цвета.

Рекомендации для блондинок

Блондинкам также можно делать «Испанский макияж». Однако в этом случае стоит быть поосторожнее в выборе оттенков. Важно не переборщить с цветами, иначе образ получится вульгарным. В сочетании со светлыми волосами слишком яркие глаза или сочные губы могут смотреться неестественно. Черный по желанию блондинкам можно заменить на более легкий серый. Дымчатые и светло-серые тени допускается менять на темно-синие и светлые серо-голубые. В данном случае также подойдет сиреневая гамма. Губную помаду можно использовать как сочную алую, так и более темную красную либо даже достаточно броскую бежевую.

Рекомендации для шатенок

Что такое “Испанский макияж” для шатенок? Шатенкам в таком макияже можно смело использовать как черные, так и коричневые цвета. Тени подойдут в дымчатой, коричневой или бежевой гамме.

Губную помаду можно использовать любых цветов, но с красными оттенками.