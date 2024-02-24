Мнение: Пограничные фильтры

Вот такой небольшой тренинг мы вчера проходили в ТГ с группой комментаторов.

Цитирую:

“Самый простой тренинг на улучшение границ выглядит так.

При возникновении любого запроса к другому человеку, вы должны ответить себе на два вопроса. 1)Можно ли обратить этот запрос к себе: весь или часть? 2) Оставшуюся часть запроса можно ли сформулировать как взаимовыгодное или приятное другому предложение?

Вот два фильтра, используя которые можно сделать свои границы лучше. Причем лучше границы становятся уже от анализа на предмет фильтров. Даже если вы не можете придумать, как из запроса сделать предложение, вы все равно выигрываете, поскольку осознаете, что это – ваша просьба и формулируете ее как просьбу, вежливо и скромно.

Если не проверять свои запросы двумя этими фильтрами, границы никогда не станут лучше.

Попробуем пофильтровать? Я приведу несколько запросов.

1. Поговори со мной.

2. Улыбнись мне.

3. Помоги мне приготовить ужин.

4. Встреть меня с работы.

5. Свари борщ погуще, как у моей мамы.

6. Убери свои вещи.

7. Дашь мне свою машину?

8. Купи еды”

Несмотря на то, что я назвала тренинг простым, для большинства он получился очень сложным.

Вместо того, чтобы переформулировать запросы, большинство их дополняли объясняшками и толковашками. То есть вам, друзья, по-прежнему кажется, что Глупышам и Бедняшам надо объяснить их пользу, растолковать их выгоду, и тогда ваше предложение станет взаимовыгодным. Вот было оно невыгодным, а вы его дополнили разъяснениями, аргументами своими, доводами, и, опа, невыгодное предложение превратилось в выгодное и заманчивое.

Сколько бы мы не смеялись с вами над стишками типа “с агентом эйвон в тёмном парке боролся полчаса маньяк в итоге приобрёл две туши и лак” и над липкостью г-маркетологов, душащих спамом все живое, вы все так же уверены, что эгоистичный запрос превращается в корректное предложение, если нагрузить его багами:

Училкой (“когда ты улыбаешься, становится светлей”, “убери свои вещи, тебе же самому так будет приятней”)

Штурманом (“давай я почищу и нашинкую овощи для борща, тебе останется только приготовить”, “хочу с дел сразу на тебя переключиться, подкараулишь меня с работы?”)

Попрошайка (“ты так ловко орудуешь теркой, а я все время режу руки”, “можешь погуще борщ сделать, а то чо-то так по маминому борщу соскучился”)

Некоторые щипцы такие сложные с подвывертом. “Мм…как вкусно пахнет борщ… Густой будет??” или “Как думаешь, если немного увеличить количество овощей в борще, то может и второе не придется готовить?”

Через голову некоторые готовы были кувыркаться и на руках ходить, лишь бы как-то впихнуть в человеку в голову свое желание, затолкать его поглубже, заставить принять свое желание за его.

Друзья, но это же невозможно. Ваше желание – это ваше, желание партнера – свое.

Чтобы сформулировать запрос в границах, надо хорошо понимать, что свое желание надо выполнять самому, в этом и заключается первый фильтр. Выполнить самому можно любое свое желание, кроме тех, которые касаются совместной деятельности.

Удивительно, но многие написали, что желание “поговори со мной” можно удовлетворить самому. Нет, думать молча или говорить с самим собой – это совсем не то же самое, что пообщаться. Если ваш запрос именно на общение, а не на рефлексию вслух, вы должны понять, о чем интересно говорить партнеру с вами, а вам с ним, и просто заговорить об этом. Если вы не уверены, интересно ли, все равно можете начать, так и проверите. Фраза “поговори со мной” – в большинстве случаев мимо границ как раз потому, что нет конкретного вопроса, нет интересной темы, а есть претензия, чтобы партнер сам придумал, о чем говорить, или сам расспрашивал, что и как. В границах это может быть только если второй сам нуждается в общении и дал это понять. То же самое касается и “улыбнись”. Развеселите человека, он и улыбнется вам. Зачем тянуть из него улыбку просто так? Особенно постукивая “комплиментами” в виде “твоя улыбка радует природу”.

Понятно почему это тухлое яйцо? Вы выступаете за природу и хвалите человека от ее лица. Фраза звучит не только глупо, но и угрожающе, как намек на обязанность человека улыбаться вам ради мировой экологии.

Некоторые писали, что если партнер “в глубоком минусе”, то все приведенные фразы в границах.

Друзья, вы вот чего не понимаете. Любые щипцы гипотетически можно вписать в границы, если предположить сильную нужду другой стороны. Но такая нужда бывает очень редко, в большинстве случаев партнер готов делать то, что ему самому приятно, иногда согласен выполнять ваши просьбы, а быть вашим рабом, лишь бы оказаться чуть ближе, совсем не готов. Поэтому не надо воображать “глубокие минусы”, берите всегда контекст в виде нормального баланса или даже легкого дефолта. Если получится вписать запрос в контекст дефолта, в контекст баланса он впишется тем более, еще и запас КП вам даст.

“Глубокий минус” ваш то есть ваша сильная потребность в близости с партнером, в любом контакте на любых условиях – это ситуация, которая раздвигает границы красного поля партнера очень широко, а в обычных отношениях оно намного скромней.

Так же примерно раздвигаются границы, когда перед нами – умирающий, и он просит слабым голосом поговорить с ним или купить ему еду. Бедняге осталось всего несколько дней или часов, близкие на все готовы. Но зачем брать за контекст экстрим на грани абсурда?

Не берите особенные ситуации. Суть их в том, что люди в таких ситуациях не на равных, один имеет намного больше прав в силу каких-то причин, у него намного больше красного поля.

В обычных ситуациях люди плюс-минус на равных, особенно если мы говорим о любовных отношениях, о дружеских, о горизонтальных деловых. Поэтому один человек не может обратиться к другому с небрежным запросом на обслуживание. Он может либо предложить совместную деятельность, либо вежливо попросить.

Вежливая просьба всегда почти в границах, по крайней мере рядом.

Вежливой просьбу делает мягкая формулировка, вопросительные и просительные вводные слова: “пожалуйста”, “будь так добр”, “не окажешь ли мне услугу?”, “нельзя ли тебя попросить?”, и главное – лаконичность и относительно низкая затратность. Просьба не может быть вежливой, если она не лаконична, то есть содержит несколько пунктов, как именно и каким образом вам нужно помогать, и просьба не может быть вежливой, если она очень трудоемка для выполнения.

То есть все, кто после моих подсказок, переформулировали фразы из заданий более вежливо, добавив “пожалуйста” или знак вопроса (вместо “погори со мной” – “не поговоришь со мной?”) приблизили запрос к границам.

Что касается предложения на совместную деятельность, такое предложение всегда очень конкретно и по существу.

Не “поговори со мной”, а “как тебе этот… (ресторан, фильм, новый знакомый, аквариум с рыбками)?” Конкретный вопрос.

Не “улыбнись мне”, а комплимент или шутка, способные развеселить.

Не “помоги мне приготовить ужин”, а “может приготовим вместе… (пасту, салат, пирог)?”

Не “встреть меня с работы”, а какое-то конкретное дело “не хочешь прогуляться вечером?” “пойдем в кино после работы?” и так далее, совместное дело, а встретить – это если у человека в принципе есть планы провести с вами вечер и он освободится раньше вас.

Ситуация с борщом как у мамы – довольно сложная. Поэтому что другой и борщ должен сварить и еще угодить господину. Если он уже варит борщ, можно попросить сделать его гуще. А в ином случае такие описания даются только в ответ на вопрос “как тебе борщ?” и формулируются деликатно, иначе можно задеть повара. Общий принцип такой: если не нравится как партнер что-то делает, надо делать самому или просить вежливо и в крайнем случае. Слуг нет.

Странно, что многим до сих пор кажется, что все подобные услуги нужно выкупать встречными услугами. “Свари борщ погуще, как у моей мамы, а я сгоняю за водочкой, холодненькой… ммм”. Как бы вы не использовали небрежные развеселости “сгоняю”, “смотаюсь”, “капееец” “клааасс” непринужденности это не придаст, потому что изначальный ваш посыл – высокая требовательность, то есть не просто просьба, а просьба с рядом требований. От плясок и шуток вокруг этого получится только Кривляка и супер-Штурман вместо простого Штурмана. Супер-Штурман не просто штурманит, он еще достает куплетами, частушками и речевками.

“Убери свои вещи” – сложный случай. Разбросанные вещи в общем помещении действительно могут раздражать. Но еще сильней раздражает, когда равный партнер берет на себя роль строгой матери маленького безобразника. Поэтому по поводу уборки вещей лучше договариваться заранее, в процессе взаимного и согласного обсуждения быта, отдельно поговорим как это лучше делать. Увидев разбросанные вещи партнера, можно либо проигнорировать, либо убрать за него, либо вежливо намекнуть, что неплохо бы ликвидировать погром. Но иногда и претензия будет в границах, смотря по ситуации. “Ты это уберешь?” – относительно нейтральный вариант, подходящий в большинстве случаев.

“Дашь мне свою машину?” Этот момент требует пояснения, если машина не общая, как договорились при покупке, а именно партнера. Если вы берете для общего дела: продукты купить, ребенка отвезти или, тем более, в ремонт отвезти, так и сказать. Если лично для себя – только попросить. Предлагать взамен услуги не обязательно, но если можете по дороге ее помыть, партнер скорее всего будет признателен. Но непременно надо учесть, насколько партнер доверяет вам как водителю и насколько ему дорога его машина. Это надо учитывать всегда, когда просите какую-то ценную вещь: ноутбук, одежду, велосипед. Аккуратный ли вы пользователь и что об этом думает ваш партнер, а также насколько он вообще склонен делиться личными вещами.

“Купи еды”. Если еда для вас и не факт, что партнер в этой еде заинтересован, это должна быть просьба. Если он явно рассчитывает на приготовленный вами ужин, можно заказывать, что он должен докупить, но имея в виду его средства и возможности. Если просите готовую еду, пусть он сам выбирает, что купить, не надо сложных заказов, которые ему придется искать. Но если вы часто покупаете что-то конкретное и едите вместе, просите купить. С оговоркой, что вы что-то уже купили, что-то у вас уже есть – это прилично.

Общий принцип работы фильтров понятен?

Сначала вы проверяете свой запрос на предмет, не лучше ли вам сделать самостоятельно все или часть, чтобы не просить человека носить вам тапочки и вытирать слезы. Если важно участие партнера, вы смотрите, в чем конкретно вам нужно его участие и каким может быть его интерес. Интерес его описывать ему не нужно, он и сам свои интересы знает. Нужно сформулировать запрос так, чтобы был учет его интерес: там, где он хочет, туда, куда он хочет, так, как он хочет. То есть само предложение должно быть уже с учетом его обычных желаний, его привычек, его просьб.

В случае, если что-то нужно вам и необходима именно помощь и поддержка партнера, об этом нужно вежливо просить. Предлагать сразу же услугу взамен обычно некрасиво. Вы как будто не просите, а выторговываете услугу, покупаете ее. Иногда, правда, это бывает уместно, если ваша просьба нагружает человека, отнимает много времени и сил, а есть что-то, что он явно хочет от вас.

С фильтрами стало понятней?

Приведите из разбора в ТГ самые смешные примеры ответов.