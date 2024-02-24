FT: иранский бизнесмен продал несуществующие iPhone на $35 млн

Иранская компания Kourosh, основанная Амиром Хоссейном Шарифианом, попала под обвинение в мошенничестве с продажей iPhone на десятки миллионов долларов, пишет Financial Times.

По данным издания, компания привлекала клиентов сниженными ценами на смартфоны Apple, предлагая их за $700 (примерно 64,9 тыс. руб.). Утверждалось, что это стало возможным благодаря отсутствию посредников в сделке. В качестве рекламы использовались страницы в социальных сетях известных блогеров и знаменитостей. Обещали доставить iPhone через 45 дней после оплаты, однако, по данным FT, ни один из покупателей не получил свой заказ.

По оценкам местных СМИ, Kourosh заработала около $35 млн на продаже несуществующих iPhone, а Шарифиан скрылся из страны. Пострадавшие покупатели требуют наказания мошенника. Местные органы правопорядка уже установили местонахождение преступника и ведут переговоры о его экстрадиции. Бизнесмен заявил, что его долг перед клиентами составляет всего $2,7 млн.

Отмечается, что в Иране, несмотря на санкции, можно купить iPhone, но их стоимость достигает $2 тыс. (примерно 185,5 тыс. руб.).