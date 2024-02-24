 

FT: иранский бизнесмен продал несуществующие iPhone на $35 млн

24.02.2024, 17:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иранская компания Kourosh, основанная Амиром Хоссейном Шарифианом, попала под обвинение в мошенничестве с продажей iPhone на десятки миллионов долларов, пишет Financial Times.

По данным издания, компания привлекала клиентов сниженными ценами на смартфоны Apple, предлагая их за $700 (примерно 64,9 тыс. руб.). Утверждалось, что это стало возможным благодаря отсутствию посредников в сделке. В качестве рекламы использовались страницы в социальных сетях известных блогеров и знаменитостей. Обещали доставить iPhone через 45 дней после оплаты, однако, по данным FT, ни один из покупателей не получил свой заказ.

По оценкам местных СМИ, Kourosh заработала около $35 млн на продаже несуществующих iPhone, а Шарифиан скрылся из страны. Пострадавшие покупатели требуют наказания мошенника. Местные органы правопорядка уже установили местонахождение преступника и ведут переговоры о его экстрадиции. Бизнесмен заявил, что его долг перед клиентами составляет всего $2,7 млн.

Отмечается, что в Иране, несмотря на санкции, можно купить iPhone, но их стоимость достигает $2 тыс. (примерно 185,5 тыс. руб.).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Что мешает нам встретиться с инопланетянами

25.02 / Чудовище из глубин космоса приближается к Земле?

25.02 / Мнение: О каком-то job@ном π-це… Допрыгались за два года?

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО

25.02 / Мнение: Снижает ли капитализм рождаемость, рост маткапитала и рекордно низкая смертность

25.02 / Мнение: Какая она актриса…

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года Гостомельскому десанту

25.02 / Мнение: О чувствах козырной дамы… Понимает ли Урсула, что натворила?

25.02 / Мнение: У США проблемы с нефтью, у России — всё хорошо

24.02 / Кожа, словно поцелованная солнцем, и интенсивный макияж глаз: что такое «Испанский макияж» и как добиться такого эффекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика