Кардиолог назвала неожиданный симптом кислородного голодания

Кардиолог Анна Кореневич обсудила изменения в форме пальцев и ногтей, связанные с развитием серьезных заболеваний. Она упомянула такое явление, как “пальцы Гиппократа”, характеризующееся утолщением кончиков пальцев и выпуклостью ногтевых пластин, что напоминает часовые стекла.

Этот признак, по словам доктора, чаще встречается у мужчин и может указывать на длительное кислородное голодание. Кореневич подчеркнула, что такие изменения связаны с болезнями сердца и легких, где организм перестает получать достаточное количество кислорода, что приводит к страданию периферических органов и тканей.

Доктор рекомендует обратиться к врачу при обнаружении подобных признаков, чтобы исключить туберкулез и онкологические заболевания. Кислородное голодание и изменение формы пальцев могут быть связаны с различными патологиями, включая хронический бронхит, эмфизему легких, бронхиальную астму, туберкулез, рак легких, сердечную недостаточность и тяжелые врожденные пороки сердца.