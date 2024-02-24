 

Кардиолог назвала неожиданный симптом кислородного голодания

24.02.2024, 17:52, Разное
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Кардиолог Анна Кореневич обсудила изменения в форме пальцев и ногтей, связанные с развитием серьезных заболеваний. Она упомянула такое явление, как “пальцы Гиппократа”, характеризующееся утолщением кончиков пальцев и выпуклостью ногтевых пластин, что напоминает часовые стекла.

Этот признак, по словам доктора, чаще встречается у мужчин и может указывать на длительное кислородное голодание. Кореневич подчеркнула, что такие изменения связаны с болезнями сердца и легких, где организм перестает получать достаточное количество кислорода, что приводит к страданию периферических органов и тканей.

Доктор рекомендует обратиться к врачу при обнаружении подобных признаков, чтобы исключить туберкулез и онкологические заболевания. Кислородное голодание и изменение формы пальцев могут быть связаны с различными патологиями, включая хронический бронхит, эмфизему легких, бронхиальную астму, туберкулез, рак легких, сердечную недостаточность и тяжелые врожденные пороки сердца.


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