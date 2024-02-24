В Германии врач-инфекционист заразил порядка тысячи человек бубонной чумой, чтобы не лишиться работы

Прокуратура ФРГ заявила о раскрытии дела о вспышке бубонной чумы в 2019 году в Северном Рейне – Вестфалии. Оказалось, что за происшествием стоит 36-летний врач-инфекционист Клаус Шрайк, специализирующийся на редких болезней. Незадолго до локальной эпидемии ему грозило увольнение в связи с невостребованностью.

Следственная группа выяснила, что Шрайк приобрёл образец возбудителя в даркнете, размножил его в лабораторных условиях и заразил им городских крыс. Первым делом болезнь распространилась в мигрантских гетто, но в 2020 году появилсь первые заразившиеся немцы, после чего появление редкой инфекции начали расследовать правоохранительные органы.

«Потребовалось четыре года, чтобы установить первоисточник заражения. Это могло бы быть безнадёжное дело, но в его раскрытии сыграл тот факт, что все крысы в Дюссельдорфе пронумерованы и чипированы», – пояснил источник в органах.

Сам Шрайк объяснил свой поступок тем, что «не для того десять лет учился и писал научные работы, чтобы в итоге работать в доставке». Газета Bild утверждает: его навыки уже заинтересовали некоторые государственные службы. Косвенным доказательством послужил тот факт, что человек, арестованный и заключённый в одну из тюрем на время следствия под именем Клауса Шрайка, не только не знает ни одного медицинского термина, но и даже не говорит по-немецки, а вдобавок от него пахнет кебабом.

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