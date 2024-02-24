 

В Германии врач-инфекционист заразил порядка тысячи человек бубонной чумой, чтобы не лишиться работы

24.02.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прокуратура ФРГ заявила о раскрытии дела о вспышке бубонной чумы в 2019 году в Северном Рейне – Вестфалии. Оказалось, что за происшествием стоит 36-летний врач-инфекционист Клаус Шрайк, специализирующийся на редких болезней. Незадолго до локальной эпидемии ему грозило увольнение в связи с невостребованностью.

Следственная группа выяснила, что Шрайк приобрёл образец возбудителя в даркнете, размножил его в лабораторных условиях и заразил им городских крыс. Первым делом болезнь распространилась в мигрантских гетто, но в 2020 году появилсь первые заразившиеся немцы, после чего появление редкой инфекции начали расследовать правоохранительные органы.

«Потребовалось четыре года, чтобы установить первоисточник заражения. Это могло бы быть безнадёжное дело, но в его раскрытии сыграл тот факт, что все крысы в Дюссельдорфе пронумерованы и чипированы», – пояснил источник в органах.

Сам Шрайк объяснил свой поступок тем, что «не для того десять лет учился и писал научные работы, чтобы в итоге работать в доставке». Газета Bild утверждает: его навыки уже заинтересовали некоторые государственные службы. Косвенным доказательством послужил тот факт, что человек, арестованный и заключённый в одну из тюрем на время следствия под именем Клауса Шрайка, не только не знает ни одного медицинского термина, но и даже не говорит по-немецки, а вдобавок от него пахнет кебабом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Что мешает нам встретиться с инопланетянами

25.02 / Чудовище из глубин космоса приближается к Земле?

25.02 / Мнение: О каком-то job@ном π-це… Допрыгались за два года?

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО

25.02 / Мнение: Снижает ли капитализм рождаемость, рост маткапитала и рекордно низкая смертность

25.02 / Мнение: Какая она актриса…

25.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года Гостомельскому десанту

25.02 / Мнение: О чувствах козырной дамы… Понимает ли Урсула, что натворила?

25.02 / Мнение: У США проблемы с нефтью, у России — всё хорошо

24.02 / Кожа, словно поцелованная солнцем, и интенсивный макияж глаз: что такое «Испанский макияж» и как добиться такого эффекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика