Рупор кремлевской пропаганды: ВСУ оставили Ласточкино

Собственно, как и говорилось ранее, после оставления Авдеевского коксохима, противник в Ласточкино долго не протянет.

Противник после обеда сообщает, что оставшиеся силы ВСУ отошли из Ласточкино из-за угрозы окружения. С нашей стороны об освобождении Ласточкино пока официально не объявляли, но по всей видимости это будет сделано в ближайшие сутки. Можно ожидать, что после завершения боев за Северное, начнется наращивание давление на основную линию обороны противника к западу от Авдеевки – Бердычи-Орловка-Тоненькое. В Петровском врага уже нет, в Северном он еще контролирует часть поселка, но это тоже ненадолго.

На Запорожском направлении наши войска сегодня заняли центр Работино. Работинский выступ в ближайшие недели видимо также уйдет в историю. Ввод противником в бой резервов помог замедлить, но не остановить продвижение ВС РФ.

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