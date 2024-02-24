Представлен яркий ноутбук Colorfire Meow R15 с RTX 4050 за 70 тысяч рублей

Colorful, ведущий производитель компьютерной техники, представил игровой ноутбук Colorfire Meow R15 с инновационным дизайном и мощными техническими характеристиками. Об этом пишет портал Rozetked.

Meow R15 доступен в двух вариантах: с процессором AMD Ryzen 7 7735H (Zen3+) и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050, а также с процессором Ryzen 7 8845HS (Zen4) и видеокартой GeForce RTX 4070. Обе модели оснащены оперативной памятью DDR5 на 16 ГБ, расширяемой до 64 ГБ, и SSD-накопителем объемом 512 ГБ. Для эффективного охлаждения устройства используется система с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками.

Базовая модель ноутбука оснащена 15,6-дюймовым экраном разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, в то время как версия повышенной стоимости предлагает разрешение 2,5K и частоту обновления 165 Гц.

Оранжевая крышка Colorfire Meow R15 имеет керамическое покрытие, клавиши WASD на клавиатуре также выполнены в этом цвете.

Стоимость Colorfire Meow R15 с RTX 4050 составляет 5,5 тыс. юаней (приблизительно 70,3 тыс. рублей), а за более продвинутую модель просят 7,5 тыс. юаней (приблизительно 95,9 тыс. рублей). Ожидается, что новинка появится и на международном рынке.