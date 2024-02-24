ZDF – Германии придётся выбирать между Украиной и собственной обороноспособностью

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Необходимость снабжения Украины оружием ставит под вопрос обязательства Германии перед НАТО. Производство ракет, которые просит Украина, слишком сложное, долгое, и даже если начать производство незамедлительно, первые ракеты бундесвер получит лишь через 3 года. В эфире ZDF военный эксперт Кристиан Мёллинг отмечает, что и без Украины Германия уже не выполняет обязательства перед НАТО, а её ВПК нуждается в немедленном расширении, если правящая коалиция хочет выполнить свои обещания по обороноспособности ФРГ.

Господин Арльт, чтобы ещё раз остановиться на текущих дебатах. Вы недавно сказали как политик, представляющий СДПГ, что видите слишком большой ущерб для бундесвера, если Германия передаст Украине крылатые ракеты Taurus. В таком случае спрашиваешь себя, насколько они важны прямо сейчас для немецкого бундесвера?

ЙОХАННЕС АРЛЬТ, уполномоченный СДПГ по оборонной политике: Да, я полагаю, что Taurus определённо не будут нужны бундесверу сегодня или завтра, не будут использоваться сегодня или завтра. Но надо знать: это не покупки в Amazon, а производство таких крылатых ракет. Это означает, что, даже если мы увеличим производство в краткосрочной перспективе, как недавно заявил производитель в X (бывщий Twitter. — ИноТВ), то пройдёт три, четыре года, прежде чем первый Taurus сможет сойти с конвейера. Это сложные системы вооружения.

Одна только такая боеголовка состоит из многих тысяч отдельных частей. Необходимо наладить цепочки поставок. И, конечно, мы обещали НАТО, что будем держать определённый запас на складе, который мы, конечно, таким образом раздали бы. Это означает, что у нас есть обязательство, то, что мы пообещали НАТО. И, конечно, мы бы были должны от него отказаться, если бы отдали Taurus Украине.

Господин Мёллинг, что вы думаете об этой аргументации? С одной стороны, крылатые ракеты Taurus нужны немецкому бундесверу не прямо сейчас, но, как только что заявил господин Арльт, они часть обещания, обязательства, которое мы имеем перед НАТО.

КРИСТИАН МЁЛЛИНГ, военный эксперт: Возможно, сделаем сначала шаг назад. Есть много объяснений, почему мы не можем поставить Taurus, и это только одно из них. Меня, конечно, интересует, возможно, то, что господин Арльт лучше знает. То, чем объясняет это сам канцлер (Олаф Шольц. — ИноТВ). Почему он этого не скажет сам? Но то, что он не может сказать этого сейчас сам, это другое дело, вернёмся к вашему вопросу.

Я думаю, что из этого можно выделить, так сказать, один пункт. То есть это верно про НАТО, мы обещали это НАТО, и мы это обещание уже не выполняем. Это означает, что нам, по сути, следовало бы уже сейчас допроизводить (Taurus. — ИноТВ). Вопрос в том, почему этого до сих пор не произошло и где предложение от СДПГ об этом или соответствующий контракт для компании?

Второй пункт. Если вы говорите, что сейчас невозможно, а может, и в следующем году не получится… в таком случае можно было бы начать, с одной стороны, отдавать те Taurus, что ещё работают, возможно, 50 штук в год, а те, что не функционируют, отправить на восстановление, чтобы получить новый сертификат о соответствии.

И параллельно нам нужно строить новое производство. Есть только одно действующее производство. Это означает, что, вероятно, можно производить около 50 в год, полагаю, 50. Допроизвести 50 штук в год означает, что у нас будет всего лишь нехватка 50 штук в год. Это кажется мне терпимым.

И тогда вопрос в том, что, поскольку у нас всё ещё существует разрыв между примерно 600, которые у нас есть в общей сложности, и более чем 1000, которые мы, очевидно, должны иметь в запасе, нам в любом случае придётся производить больше. Если, как говорит министр обороны (Борис Писториус. — ИноТВ), мы должны через 5–6 лет быть способными к обороне, то это зависит от наращивания в конечном счёте производственных мощностей в 5–6 раз. Те немногие 200 Taurus, которые у нас есть в настоящее время и которые всё ещё функционируют, это в действительности 20 или 10 процентов от проблемы.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2024 года.