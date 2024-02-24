 

Сотрудник американского посольства, которого нецензурно обругали в метро, покинул Москву из-за санкций от российских психоаналитиков

24.02.2024, 15:33, Разное
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Экс-сотрудник американского посольства в Москве Джон Фергюсон в интервью телеканалу CNN посетовал, что в январе этого года ему пришлось экстренно покинуть Россию в связи с негласными персональными санкциями со стороны психоаналитиков.

В один из долгих зимних дней дипломату пришлось спуститься в метро, где пожилые россияне, узнавшие, что мужчина работает в американском посольстве, высказали ему недовольство внешней политикой Вашингтона с применением нецензурных выражений.

– Сначала им не понравились мои зелёные волосы, потом – то, что я предложил им внедрять в России подлинно демократическое государственное устройство, затем меня обозвали очень плохими словами и пришлось выйти из вагона, – пояснил Фергюсон.

Американец обратился к полицейскому, дежурившему на станции, но силовик объяснил, что «нецензурные слова в адрес представителей недужественных государств» в России привычное дело. Мужчина начал искать в Москве психоаналитика, который помог бы ему пережить травму, но все специалисты отказывали ему.

– Кто-то говорил, что боится стать иностранным агентом, кто-то ссылался на занятость, а некоторые оскорбили меня ещё похлеще тех белых пожилых расистов, – заключил дипломат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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