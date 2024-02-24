Сабо биркеншток – тренд весны: как вписать самую удобную обувь сезона в любой образ

Возможно, на первый взгляд сабо Birkenstock не всем придутся по вкусу, но поверьте, эта обувь станет вашей любимой парой, которую можно носить где угодно! Сабо снова в моде, и их открытый задник не мешает настоящим модницам носить их даже в холодную погоду. Удобная обувь подходит для любого времени года, она универсальна! Хотите научиться создавать стильные образы с сабо Birkenstock? Рассмотрите эти примеры для вдохновения.

Брюки и шорты

Независимо от того, выбираете ли вы простой, но элегантный образ для повседневных дел, или что-то более женственное, например красивое длинное платье, вы заметите, что сабо Birkenstock очень легко интегрировать в ваш образ.

Джинсовая рубашка прекрасно сочетается с этой удобной обувью. Дополните ансамбль черными брюками с высокой талией, простой белой футболкой, черной кожаной сумочкой и солнцезащитными очками. Деним отлично сочетается с сабо Birkenstock, так что вы также можете примерить этот стильный весенний образ.

Чтобы в этой универсальной обуви было тепло в холодную погоду, вы должны надеть пару удобных и плотных носков нейтрального цвета — на случай, если они будут видны. Зимой сабо можно носить с кожаными брюками или узкими черными джинсами, белой футболкой оверсайз, полосатым джемпером и добавить еще один слой с помощью черного объемного бомбера (см. главное фото). Дополните свой образ небольшой черной кожаной сумкой и солнцезащитными очками.

Для отдыха сабо будут наилучшим вариантом! Кофта оверсайз и трикотажные шорты создадут непринужденный комплект для прогулок или экскурсии.

Сабо Birkenstock и белые брюки — это отличное сочетание для создания стильного и удобного образа. Лучше всего выбирать такую длину, чтобы брюки немного прикрывали обувь.

Юбки и платья

Считаете, что сабо Birkenstock нельзя сочетать с юбкой? Подумайте еще раз! Эта обувь по своей природе повседневная, поэтому ее можно легко сочетать если не со всеми, то с большей частью предметов одежды. Для создания милого и стильного весеннего или летнего образа выберите юбку, подходящую по цвету к вашим сабо. Модель и длина не имеют особого значения, с этой обувью будет хорошо смотреться все что угодно. Подберите белую блузку в стиле бохо, большую сумку, и стильный образ для теплой погоды готов!

Хотя многие девушки предпочитают сочетать сабо с платьем миди или макси, они создают шикарный летний образ, который вы никогда раньше не видели. Само по себе платье может быть довольно сексуальным, однако сабо придают ему более повседневный и непринужденный вид — идеальное решение для весны!

Джинсы

Вы можете выбрать как узкие, так и широкие джинсы в зависимости от вашего стиля.

Чтобы завершить образ, добавьте стильные аксессуары, такие как сумка, шарф или очки. Выбирайте украшения, которые соответствуют вашему стилю и цветовой гамме.

Для летнего образа сочетайте сабо Birkenstock с широкими джинсами и легким топом или блузкой.

Если вы предпочитаете более свободный стиль, носите сабо Birkenstock со светлыми джинсами, свитером или рубашкой.

Не бойтесь экспериментировать. Сабо Birkenstock — это универсальная обувь, которая подходит для различных стилей и образов. Помните, что главное — это комфорт и уверенность в себе. Носите то, в чем вам удобно и что вам нравится!