 

Инсайдер сравнил фотографии с камеры Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra

24.02.2024, 14:34, Разное
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Инсайдер Ice Universe провел тестирование камеры нового смартфона Xiaomi 14 Ultra, сопоставив ее с флагманскими моделями других производителей. Об этом пишет портал iXBT, опубликовавший результаты.

Помимо Xiaomi 14 Ultra, эксперт оценил камеры Samsung Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra и Vivo X100 Pro, представленные ранее. По его словам, неожиданно для себя в 2024 году Samsung оказалась с одной из самых слабых камер среди конкурентов. Вероятно, фотографии китайских устройств поразили его больше всего.

Все четыре смартфона представляют собой лучших представителей рынка Android-флагманов, они оснащены высококачественными камерами, каждый из них имеет три или четыре камеры, включая перископические телеобъективы с 5- и 6-кратным оптическим приближением. В Xiaomi, Vivo и Oppo разрешение всех датчиков составляет 50 Мп, в то время как Samsung предлагает набор камер с разрешением 200, 50, 10 и 12 Мп.

Xiaomi 14 Ultra был представлен 22 февраля. В настоящее время продается только в Китае, но скоро, по слухам, станет доступен и на международном рынке.


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