 

Bloomberg – из-за вопроса о вооружении Украины восток Европы теряет веру в её запад

24.02.2024, 14:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Споры в ЕС по поводу того, как вооружать Киев, приводят к более глубокому расколу внутри блока, пишет Bloomberg. При этом европейские чиновники предупреждают, что в случае поражения Украины бывший коммунистический восток навсегда утратит доверие к Западной Европе.


AP

Разногласия по поводу того, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов Киева и где эти боеприпасы следует закупать, превращаются в более глубокий раскол в Европе, пишет Bloomberg.

Как говорят европейские официальные лица, если РФ победит, то многие в бывшей коммунистической Европе никогда больше не будут доверять своим западным соседям.

Настроение в дипломатических кругах таково, что, если РФ в конечном итоге выиграет конфликт на Украине, то Западной Европе этого не простят, и весь проект европейской интеграции после падения Берлинской стены может оказаться под угрозой, поскольку этот раскол станет неизгладимым шрамом.

Западноевропейские правительства не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять, заявил один высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают, стоит ли закупать оружие за пределами блока, поскольку ЕС оказался не в состоянии выполнить обязательства по предоставлению Киеву 1 миллиона артиллерийских снарядов за годичный срок, который истекает в начале следующего месяца.


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