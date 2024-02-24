Часы, подаренные Хрущёвым американскому рабочему, оказались с прослушкой

Федеральное бюро расследований США окончательно раскрыло громкое дело о шпионаже в пользу России и СССР, которое расследовалось несколько лет в Питтсбурге.

Оказалось, что в 1950-е годы советский лидер Никита Хрущёв во время визита в США подарил американскому рабочему часы со скрытой прослушкой. В семье утверждалось, что работник ПтМП (Питтсбургмашприбор) в конце 1950-х выменял часы у Хрущёва на сигареты.

– Дедушка передал мне часы в 1990-е, сказал беречь и не продавать. Знал ли он что там прослушка? Я думаю, не знал, – рассказывает нынешний владелец часов Джесси Кеннет. – Их много раз осматривали специалисты для оценки стоимости, и ни один из них не сообщил об установленной прослушке. Её было невозможно найти обычному человеку.

В ФБР считают, что советские и российские спецслужбы всегда были доподлинно в курсе, что именно производит завод и куда отправляется его продукция, причём не исключается также вербовка ответственных работников. Были проведены допросы 52 сотрудников сталелитейного завода, включая бывших и нынешних членов заводской ячейки республиканской партии. Некоторые признались, что хранили дома и другие вещи производства СССР, которые сейчас направлены на экспертизу. Эти случаи пока выведены в отдельное делопроизводство.

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