PSprices: более 3000 игр для PlayStation подорожали в турецком регионе

В турецком регионе в цифровом магазине Sony PlayStation Store снова увеличились цены на игры. Сообщество PSprices во «ВКонтакте» передает, что более 3 тыс. проектов подверглись их корректировке.

Среди подорожавших игр можно выделить Elden Ring, Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, «Ведьмак 3: Дикая Охота — Полное издание», Red Dead Redemption 2 и множество других. Средний подъем цен составил около 500 лир (приблизительно 1,5 тыс. руб.), что привело к тому, что игры в турецком PS Store теперь оцениваются примерно в 2 тыс. лир и выше (более 6 тыс. руб.).

Турецкий регион стал популярным у российских и СНГ игроков после отключения российского PlayStation Store в марте 2022 года. После этого многие обратили внимание на турецкий PS Store, где цены на игры были значительно ниже из-за падения лиры и региональных цен. Ранее они стоили менее 1 тыс. лир (приблизительно 3 тыс. руб.). Например, ремейк The Last of Us Part I продавался всего за 699 лир (примерно 2 тыс. руб.). Однако сейчас цены приблизились к уровню российского магазина в период его активности.